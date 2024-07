Nuova Suzuki Swift è la city car che si sente già grande

Leggera e compatta, come una vettura di segmento B alla quale si aggiunge una buona dose di design, con lo zampino dello stile italiano e un salto in avanti in quanto a tecnologia. E' questa la ricetta della nuova Suzuki Swift, che abbiamo guidato in lungo e in largo tra città e gite fuori porta.

Sul fronte cittadino, la compatta e virtuosa della casa giapponese può vantare un peso inferiore ai 1.000 kg per tutta la gamma, valido alleato per il contenimento delle emissioni e che consentono alla piccola 'che vuole fare la grande' di Suzuki di entrare anche nell'Area C a Milano, anche se sotto al cofano batte un cuore solamente mild hybrid 12V.

Se si considerano i 9 milioni di esemplari venduti dall'esordio del modello nel 2004 (anche se, a dirla tutta, negli anni Ottanta un'altra Swift era stata data alla luce), l'eredita della nuova versione è una di quelle importanti. Sarà anche per questo che il design non discosta molto dalla precedenti, in senso generale, anche se la muscolosità è più accentuata, grazie al design ad opera dell'italiano Cristiano Zanot del Suzuki European Design Center.

Con i suoi 3,86 metri di lunghezza, la Nuova Swift è in realtà poco più grande di una citycar, con tutti i vantaggi che ne conseguono nella guida (e soprattutto nel parcheggio) cittadino. Nella giungla urbana, si sa, è però necessario essere preparati anche ai piccoli contatti (sempre magari in parcheggio). In questo caso la nuova Swift, nella versione terstata, ha il difetto di avere i paraurti completamente verniciati. Tempo per una leggera ammaccatura ad opera altrui una volta parcheggiata l'auto: cinque minuti.

Una volta usciti dal traffico urbano, dove il cambio manuale della Swift in prova non è stato di grande aiuto, il nuovo motore 3 cilindri di 1.2 litri, che eroga 83 cavalli a 112 Nm di coppia, può essere lasciato libero di mostrarsi in tutta la sua brillantezza. Scatto più che sufficiente da ferma e una buona dose di divertimento alla guida, per una sorta di 'go-kart' feeling preso in 'prestito' da un altro marchio automobilistico.

Il motore è assistito a un sistema mild hybrid a 12 Volt, abbinabile alle due ruote motrici con cambio manuale a 5 marce o CVT a variazione continua o alla trazione integrale, che però è solamente con cambio manuale.

La 2WD ha un peso di 919 kg ed è proprio questo numero numeri che garantisce efficienzs così come meno materiali utilizzati per la produzione. E infatti per la due ruote motrici le emissioni si fermano ai 99 g/km di CO2, ovvero la soglia che permette di accedere gratuitamente, per esempio, all'Area C del capoluogo lombardo.

Sul fronte degli interni, le novità in termini di tecnologia contribuiscono anche ad un soddisfacente comfort. I sistemi di assistenza alla guida della Nuova Swift sono stati migliorati, in particolare grazie anche ai nuovi radar e telecamera.

Notevoli passi avanti, rispetto alla versione precedente, anche sulla connettività.

Lo schermo centrale da 9 pollici dispone del collegamento allo smartphone per Apple CarPlay e Android Auto via Wi-Fi e USB. Nonostante le dimensioni generali contenute, lo spazio a bordo è abbondante nella fila anteriore. La strumentazione rimane purtroppo analogica e il bagagliaio ha una capacità da 265 litri. I prezzi partono da 22.500 euro per la 2WD con cambio manuale e ne servono 1.500 in più per la versione con cambio CVT.

