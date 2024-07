Volvo EX30: l'elettrica svedese originale e democratica

Come ribadito in occasione degli Electric Days 2024, Volvo mira ridurre del 40% l'impronta di CO2 per ogni auto prodotta entro il 2025, ed ambisce a divenire carbon neutral nel 2040. Ora, considerando che le emissioni allo scarico valgono il 50% degli inquinanti prodotte dai veicoli, l'alimentazione elettrica diventa una carta fondamentale per la casa scandinava nella partita per la neutralità carbonica.

E fondamentale per l'evoluzione del brand è la nuova EX 30, un'auto unica nel design, ricca di contenuti, e realizzata con attenzione all'ambiente già nella fase costruttiva. Non a caso presenta una percentuale d'alluminio riciclato vicina al 25%, e vanta il 17% di acciaio e plastica provenienti da fonti riciclate. Inoltre, per comprendere la bontà del progetto a livello di sostenibilità è sufficiente un dato: lungo l'intero ciclo di vita la vettura lascia un'impronta di carbonio inferiore a quella di una XC40 con motore termico a benzina di circa il 60%. Spaziosa dentro e compatta fuori, alla stregua di un B-Suv, la EX30 conquista per le sue linee pulite, ma ricche di spunti stilistici carichi di personalità, come la forma dei gruppi ottici a LED anteriori che richiamano il martello di Thor attraverso i giochi di luce all'interno, l'andamento del passaruota anteriore, e ancora il posteriore deciso con fari che si estendono fino ai montanti abbracciando il lunotto e intervallati, al di sotto di quest'ultimo da due elementi in nero lucido.

Video Volvo EX30: l'elettrica innovativa di stampo scandinavo



Su strada si fa notare, e declama la sua identità Volvo il logo del marchio di grandi dimensioni che prende il posto della calandra, inutile su un'auto elettrica. Filante, eppure muscolosa nei punti giusti, la EX30 offre un abitacolo particolarmente curato con materiali sostenibili, e tante soluzioni pensate con spirito innovativo. É il caso dell'assenza di una strumentazione davanti al guidatore, per lasciare spazio allo sguardo senza limitazioni, della soundbar posizionata alla base del parabrezza, della mancanza di un pulsante di avviamento, e del numero esiguo di tasti fisici, lasciati giusto per le funzioni essenziali, come quelli destinati agli alzavetri elettrici, o quello dedicato all'azionamento delle 4 frecce. Per il resto, tutto si gestisce dallo schermo centrale da 12,3 pollici in cui spiccano la mappa di Google al centro, visto che utilizza Google Maps per la navigazione, i comandi per il climatizzatore situati nella parte bassa, e varie scorciatoie per essere rapidi nell'azione, come su uno smartphone. In ogni caso, c'è sempre l'assistente Google per chi volesse utilizzare solamente i comandi vocali. La modernità della EX30 passa anche per la compatibilità con Apple CarPlay in modalità wireless, per la doppia piastra di ricarica ad induzione, e per gli spazi svuota tasche rivestiti in gomma, anche con scomparti nascosti, come quello situato sotto la base del tunnel centrale, o quello a scorrimento, che fuoriesce dal bracciolo centrale.

Un'ulteriore chicca è il cassettino che esce dalla parte bassa della plancia al tocco di un comando presente sullo schermo.

Spaziosa per quattro, la EX30 non trascura nemmeno il passeggero centrale, mentre il bagagliaio da 318 litri si utilizza tutto, perché sotto il cofano anteriore c'è un piccolo vano che consente di riporre i cavi per la ricarica. Tra le auto elettriche che abbiamo guidato fino ad ora, la Volvo EX30 è una delle più appaganti, visto che la trazione posteriore della variante Single Motor Extended Range del nostro test offre agilità, e che la potenza di 272 CV assicura una ripresa sempre pronta. Inoltre lo sterzo è ben tarato e dissimula la massa complessiva, consentendo manovre rapide ed un certo dinamismo nei percorsi misti. Lo scatto è bruciante, come dimostra l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 5,3 secondi, mentre l'autonomia, se si guida con accortezza, secondo la casa può sfiorare i 480 km. Merito della batteria a litio, nichel, manganese e cobalto da 69 kWh che, in corrente continua, si ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti.

Completo il corredo di dispositivi di sicurezza, tra cui spicca il sistema che utilizza avvisi luminosi ed acustici in occasione dell'apertura delle portiere, per evitare pericolosi impatti con bici o scooter che arrivano da dietro l'auto. Molto valido il funzionamento degli aiuti alla guida, che consentono all'auto di tenere la distanza con il veicolo che la precede in autostrada e di mantenere il centro della corsia, con un'azione fluida e priva di fastidiosi scatti. Nonostante i contenuti, il cruise control adattivo ed i servizi Google Automotive sono presenti già dall'allestimento d'ingresso alla gamma, il prezzo della Volvo EX30 è concorrenziale, perché parte da 37.350 euro, promozioni ed incentivi esclusi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA