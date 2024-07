Renault Clio E-Tech: ibrida dall'accento sportivo

La Renault Clio con l'ultimo restyling è diventata più sportiva, soprattutto nella variate Esprit Alpine della nostra prova su strada, che ha un look da R.S. Non è cambiata nelle dimensioni, visto che con i suoi 4 metri di lunghezza è perfetta per sgusciare nel traffico cittadino, inoltre, l'altezza contenuta rispetto ai Suv come la Captur, le dona quella dinamica di guida che si rivela più affilata tra le curve. La versione Esprit Alpine con i cerchi da 17 pollici dal design sportivo, gli elementi silver nel paraurti anteriore, associati al frontale rivisto con la nuova calandra ed ai gruppi ottici che si estendono verso il basso, offre un'immagine decisamente accattivante, mentre dietro arriva il nuovo paraurti con aperture aggiuntive corredato dai gruppi ottici dalle plastiche trasparenti, e dall'estrattore a rendere la mise di questa Clio E-Tech Hybrid particolarmente aggressiva. Non dico che sembra una vettura del monomarca, ma si avvicina molto a quell'idea di sportività. Altre chicche come l'antenna a pinna di squalo sul tetto, sottolineano che è un'auto curata sotto ogni aspetto.





Infatti, l'abitacolo presenta materiali piacevoli al tatto, con i sedili sportivi e gli elementi in blu di questo allestimento, con tanto di bandiera francese, ad offrire un tono di stampo racing. Ma c'è anche tanta tecnologia, come dimostra lo schermo della strumentazione da 10 pollici e quello per l'infotainment da 9,3 pollici a sviluppo verticale. Davanti c'è spazio, dietro si viaggia comodi in due, ma rispetto alla Captur c'è quella sensazione di essere avvolti dall'auto, pur avendo i centimetri giusti sia per le gambe che sopra la testa. Non manca la compatibilità con gli smartphone tramite Apple CarPlay ed Android Auto, e si può avere anche la visuale a 360° per eseguire al meglio ogni parcheggio. Lo spazio per i bagagli è di circa 300 litri in questa versione ibrida, quello che serve per le spese in città e per viaggiare senza troppe valigie ma portandosi dietro i bagagli necessari.

Bella fuori, bella dentro, e bella da guidare, la Clio E-Tech è stata affinata rispetto al suo debutto sul mercato, anche se la logica del sistema ibrido rimane quella, rivoluzionaria, di Renault, forte di ben 150 brevetti. Quindi, un motore 1.6 aspirato da 94 CV, e due motori elettrici, che insieme forniscono una potenza di sistema di 145 CV, 15 CV in più della Yaris Hybrid più potente, ed un pacco batteria da 1,2 kWh. Il tutto è associato ad un cambio automatico con innesto a denti senza frizione né sincronizzatore, con 4 rapporti associati al motore a benzina e 2 al comparto elettrico deputato alla fase di partenza dell'auto ed alla retromarcia. Adesso, la sinergia tra power unit e cambio è notevolmente migliorata, non si avvertono in salita le incertezze di una volta, l'azione è sempre fluida, precisa e, tra le curve, la potenza viene erogata sempre in maniera puntuale, con una prontezza che consente di guidare con brio. I 145 CV si fanno sentire, all'occorrenza e, complice una nuova taratura dello sterzo, già molto valido in precedenza, ed un assetto che offre solidità, la Clio E-Tech riesce ad essere persino coinvolgente. Se si guida senza concentrarsi in maniera ossessiva sui consumi, i 20 km a litro sono sempre alla portata, mentre viaggiando più fluidi, in media, si percorrono tra i 22 ed i 23 km a litro, ma in alcune circostanze, precisamente nei percorsi extraurbani con traffico intenso, dove viaggia per l'80% del tempo in elettrico, la Clio E-Tech gravita anche sui 30 km/l, in che la rende una delle migliori vetture in assoluto alla voce consumi tra quelle presenti sul mercato. Con gli aiuti alla guida più significativi, come il cruise control adattivo ed il sistema che riporta l'auto in carreggiata, anche la sicurezza attiva è ai massimi livelli, tanto che è difficile pensare che sia un'auto da annoverare, ancora, tra le proposte di segmento B. Con la motorizzazione full hybrid, la Renault Clio ha un costo che parte dai 22.250 euro, ma la versione Esprit Alpine, con tutto il suo carico si sportività, ha un costo che si avvicina ai 27.000 euro, sconti e promozioni escluse. Infatti, con l'incentivo statale è proposta a 23.850 euro.







