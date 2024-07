ICH-X K2: protagonista in off-road e solida su strada

Si chiama ICH-X K2 ed è una delle proposte più audaci del Gruppo DR Automobiles, per via del suo design e della sua destinazione d'uso. E' una off-road dura e pura, ma all'interno riserva delle sorprese. Si fa notare già dalla mole, visto che è alta quasi 1 metro e 90 centimetri, larga quasi 2 metri, e sfiora i 4,70 metri di lunghezza. Il suo frontale accigliato è decisamente originale, e la carrozzeria alta ben 22 cm da terra, si posa su grandi ruote da 20 pollici con pinze dei freni di colore rosso, che strizzano l'occhio anche ad un utilizzo stradale.

La fiancata sottolinea la mise da fuoristrada con il suo andamento squadrato, che ritroviamo anche dietro, ed è funzionale alla sua missione: offrire la migliore visibilità per superare ogni ostacolo. Particolare la livrea verde che, insieme alle superfici vetrate dall'ampiezza ridotta, ed alla ruota di scorta sul portellone posteriore, le conferisce la forza visiva di un mezzo militare. Per salire a bordo ci sono comode pedane e pratiche maniglie, ma una volta entrati nell'ampio abitacolo, si scopre una cura costruttiva rappresentata dai sedili in pelle, e dai dettagli silver disseminati sulla plancia, sui pannelli porta, e sulle grandi bocchette d'areazione, oltre ad una certa accortezza al comfort sottolineata anche dalle luci ambientali.

Il generoso schermo da 12,3 pollici che spicca sulla plancia e consente di effettuare il mirroring con lo smartphone tramite Apple CarPlay ed Android Auto la rende decisamente al passo con i tempi, così come l'altro display dalla medesima misura dedicato alla strumentazione digitale. Volendo, si può togliere la capote e guidare con il vento tra i capelli per immergersi totalmente nella natura. Quando si mettono le ruote oltre l'asfalto la K2 è inarrestabile, grazie alla trazione integrale che le consente di scalare pendenze massime pari al 60%, coadiuvata da una dotazione tecnica composta da un riduttore centrale inseribile elettronicamente, dal bloccaggio elettronico per i differenziali anteriore e posteriore, e da angoli d'attacco, di dosso, e d'uscita, rispettivamente, di 37°, 23°, e 31°.

Video ICH-X K2: off-road dal cuore impavido

Volendo, supera guadi di 50 cm e, nel percorso in fuoristrada in cui l'abbiamo guidata ha ben figurato nei twist, rendendo facili anche passaggi non particolarmente agevoli. Su strada, una volta compreso il comportamento sulle sconnessioni, infonde sicurezza con la buona taratura dello sterzo, gli appoggi solidi, e l'intervento puntuale dell'elettronica. Inoltre, offre una visuale dominante, mentre il motore 2.0 diesel common rail da 162 CV abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti, presenta un'erogazione pronta. Le percorrenze sono nell'ordine dei 10 km/l, anche qualcosa in più se si guida con attenzione, e non è un dato da sottovalutare considerando la massa in gioco e l'aerodinamica del mezzo. Il prezzo della ICH-X K2 è di 51.500 euro, offerte escluse, e la dotazione è full-optional.

