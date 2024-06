Mercedes CLE coupé 220d: viaggi in prima classe con brio

La Mercedes con la CLE coupé ottiene un risultato doppio: sostituire sia la Classe C coupé che la Classe E coupé. E lo fa con un modello intelligente, che non rinuncia a un minimo di fascino e di carattere ma attinge da entrambe per trovare la miglior soluzione possibile. Non a caso la CLE coupé è più lunga di 15 mm rispetto alla Classe E coupé, ed ha un passo decisamente più ampio in confronto alla Classe C coupé, 2,87 metri per la precisione, in modo da garantire uno spazio per le ginocchia di chi siede nella zona posteriore superiore di 72 mm.

Se l'abitabilità interna consente di viaggiare in quattro senza rinunce in termini di centimetri, l'estetica offre proporzioni classiche ed eleganti. La CLE si fa notare, ma lo fa in maniera sobria, perché è una vettura per palati fini dell'automobilismo, un'auto di classe, anche se non priva di quel dinamismo tipico delle coupé. Merito del cofano anteriore spiovente, con tanto di nervature, indispensabili per donare ulteriore carattere al frontale, di una calandra che si allarga verso il basso, come vogliono le ultime tendenze stilistiche della stella, e di una fiancata in cui spicca l'andamento del finestrino posteriore. La coda è corta e raccolta, con l'abitacolo che appare arretrato rispetto all'asse anteriore, e nella vista dal retro spiccano le firme luminose, unite da un elemento centrale, che vanno a sottolineare la larghezza della vettura.

Una volta che si entra nell'abitacolo, ben rifinito e dotato di materiali ricercati, si viene avvolti dall'auto, che presenta qualche limite dal punto di vista della visuale per la zona posteriore, per via del piccolo lunotto e dei poggiatesta, anche se in manovra si può contare su un sistema di telecamere in grado di risolvere la situazione. C'è anche uno spazio adeguato per i bagagli con 420 litri utili, mentre davanti al guidatore la strumentazione digitale da 12,3 pollici dialoga perfettamente con lo schermo dell'infotainment da 11,9 pollici a sviluppo verticale che riprende lo schema della Classe C. Comodi i comandi del volante sportivo per gestire il sistema multimediale, ma, volendo, ci sono sempre quelli vocali che hanno fatto tendenza. Inoltre, non manca la possibilità di replicare le app più utilizzate sullo smartphone grazie alla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto, ed un piano di ricarica wireless per il proprio device, in modo da evitare di utilizzare ingombranti cavi durante il viaggio.





Al volante, tutto ruota intorno al motore a gasolio, un turbodiesel 2.0 attualizzato dal sistema mild hybrid a 48 Volt, e rivitalizzato dai 23 CV del comparto elettrico che aggiungono una piacevole ed utile spinta momentanea ai 197 CV erogati dall'unità a combustione. I 440 Nm di coppia sono disponibili a meno di 2.000 giri, grazie alla turbina a geometria variabile, ed il cambio automatico 9G-Tronic aiuta a gestirne al meglio l'erogazione, a seconda della situazione dinamica e della richiesta che arriva dal pedale dell'acceleratore. Le prestazioni ci sono, visto che lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 7,5 secondi, e che la velocità massima può toccare, dove consentito, i 238 km/h. Inoltre, la trazione posteriore è un elemento che favorisce l'agilità, così come le 4 ruote sterzanti, con l'asse posteriore che ruota di 2,5 gradi in controfase rispetto a quello anteriore fino a 60 km/h, offerte in opzione al pari del dynamic body control, che gestisce in autonomia lo smorzamento delle sospensioni. Ma la CLE offre anche un comfort sopra la media, da coupé di classe, ed ha un'altra qualità tutt'altro che da snobbare: consuma veramente poco. Infatti, ha un'autonomia di circa 1.100 km reali e, una volta fatto il pieno, consente di dimenticarsi per diverso tempo del benzinaio. Insomma, Mercedes continua a scommettere anche sul diesel e fa bene, perché si tratta di un'unità al passo con i tempi, che unisce sostenibilità e qualità dinamiche.

La sicurezza è un punto di forza della CLE, equipaggiata con una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi, il pacchetto Driving Assistance Plus include il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e l'assistenza alla frenata d'emergenza. Il sistema di monitoraggio degli angoli ciechi e il parcheggio automatico rendono ogni viaggio più sicuro e rilassante.

Con una dotazione ricca, comprensiva anche dei sistemi d'assistenza alla guida di livello 2, e con pacchetti disponibili per effettuare eventuali integrazioni, la Mercedes CLE 220d coupé ha un listino che parte dai 62.443 euro nella versione Advanced.



