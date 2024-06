Renault Austral E-Tech Hybrid, taglia da solo consumi e CO2

Seppure concretamente impegnata nell'ambito dei modelli elettrici (va ricordato che è stata una delle prime Case ad investire pesantemente nelle auto a batteria) Renault ha ottenuto importanti risultati nel taglio delle emissioni - ma anche a livello commerciale - con la sua tecnologia ibrida E-Tech.



Una soluzione high tech, che a patto di saper adattare lo stile di guida permette consumi reali davvero bassi, e che è servita alla Casa della Losanga per conquistare ampie fette di mercato nello strategico segmento C, schierando accanto alla Mégane 100% elettrica i due modelli E-Tech Austral e Ariana.

Basato sulla collaudata piattaforma CMF-Cd sviluppata insieme all'alleato Nissan, il nuovo Renault Austral è proposto, in particolare, con tre diverse motorizzazioni elettrificate a benzina. Si tratta di due unità Mild Hybrid con sistema a 48 oppure 12 Volt e del più performante (e tecnicamente interessante) Full Hybrid E-Tech da 200 Cv, l'Austral oggetto nella nostra prova.

Un suv di dimensioni 'giuste' (è lungo 4 metri e 51) ma che grazie a questa soluzione propulsiva, ad un ottimo cambio automatico a xx rapporti e al telaio con quattro ruote sterzanti - di serie con l'allestimento Esprit Alpine - è un piacevole compagno di 'avventure' urbane ed extraurbane, comprese quelle strade in cui si può ritornare ad una guida sportiva.

Austral E-Tech Hybrid è spinto da un sistema propulsivo molto efficace, in cui un 3 cilindri turbo benzina di 1,2 litr lavora assieme, quando non viene spento dal controllo elettronico e due motori elettrici. Uno è l'e-motor di trazione per guidare anche in elettrico e caricare la batteria. L'altro è un generatore di avviamento ad alta tensione (HSG) che serve per avviare il motore Ice, per cambiare velocità e aiutare a caricare la batteria. La potenza complessiva è di 200 Cv.

Questa sezione propulsiva è collegata ad una sofisticata trasmissione che combina due velocità in modalità elettrica e quattro per il motore Ice. Mettendo a disposizione 15 combinazioni, questo cambio ha migliorato la capacità di sfruttare la generosa coppia (fino a 410 Nm contro 350 Nm della prima generazione) on una maggiore reattività. Il tutto è alimentato per la sezione elettrica da una batteria agli ioni di litio a 400 Volt da 2.0 kWh.

Come è stato possibile apprezzare nel test, il risultato è un'esperienza di guida premium che unisce vivacità ed efficienza. Le partenze da fermo avvengono sempre in modalità completamente elettrica.

E sono quindi 'dolci' ma anche pronte e lineari. Per sfruttare al massimo l'efficienza del nuovo sistema, Austral E-Tech Full Hybrid mette a disposizione due livelli di 'intelligenza' destinata alla gestione della dinamica di marcia.

Il cambio multimodale (peccato soltanto che il selettore sia in una posizione non felice) lavora automaticamente in una di queste cinque modalità.

Ci sono quella completamente elettrica; quella ibrida dinamica (il motore Ice e l'unità elettrica si combinano per muovere le ruote); l'E-drive (in cui il motore a combustione funziona solo per caricare la batteria); quella Ice (solo il motore a scoppio per trazione e carica) e infine quella rigenerante (le ruote muovono il motore elettrico che carica la batteria).

A questo già elevato livello di 'automazione' nelle scelte di funzionamento Austral E-Tech Full Hybrid aggiungere anche la tecnologia Multi-Sense di ultima generazione che serve ad adattare le modalità di guida ai gusti ed alle esigenze di chi siede al volante. Si tratta di diverse opzioni di personalizzazione accessibili tramite lo schermo OpenR e un pulsante Multi-Sense situato sul volante.

Così, a seconda del traffico, del tipo di strada e perfino dell'umore, le impostazioni coprono tutto, dallo sforzo di sterzata alla reattività del motore, dall'agilità del telaio e perfino all'atmosfera interna (illuminazione interna, temperatura, display e colori del quadro strumenti). Alle tre modalità pre-programmate (Eco, Comfort e Sport) se ne aggiunge una quarta (Perso) che lascia al conducente libertà di scelta su ogni impostazione.

E per le situazioni difficili c'è l'Extended Grip Pack che include le due modalità aggiuntive Snow" e All Terrain. E la novità che si può passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento, manualmente od anche con il comando vocale dell'Assistente Google.

Austral è inoltre dotato di una nuovissima funzione proattiva per contribuire a ridurre il consumo di carburante. Basandosi sulle abitudini dell'utente e sull'analisi in tempo reale delle condizioni di guida, l'intelligenza artificiale di bordo suggerisce il passaggio alla modalità Eco tramite un avviso sullo schermo centrale.

Non stupisce dunque che Austral E-Tech Hybrid sia omologato Wltp per un consumo compreso fra soli 4,6 e 5,2 litri per 100 km con emissioni di CO2 contenute in appena 105 - 117 g/km.



