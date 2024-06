KGM Torres, fusione tra modernità e tradizione off-road

Il cognome di questo interessante fuoristrada è complesso, perché quello storico di SsangYong è diventato KG Mobility (KGM) da quando il costruttore sudcoreano è passato al controllo del conglomerato industriale KG Group. Molto più immediato identificarlo con il nome Torres che, oltre ad evocare il concetto di solide costruzioni che svettano sulle altre, rende omaggio all'intatto parco nazionale cileno Torres del Paine, che occupa una superficie di ben 180mila ettari.

Lungo 4.700 mm - valore che lo posiziona nella fascia medio-alta - e largo 1.890 mm, Torres mostra di essere pronto ad affrontare situazioni off-road anche impegnativi con un'altezza di 1.710 mm e valore libero da terra di 195 mm, a cui si aggiungono un angolo di attacco di 18,2 gradi, di uscita di 21,7 gradi e di dosso di 17,6 gradi.

Del resto KGM Torres è caratterizzato dalla nuova filosofia di design del brand Powered by Toughness (cioè Spinto dalla Tenacia) che evoca le caratteristiche e il disegno dei fuoristrada 'puri' - come Classe G e Defender - ma resa personale attraverso molti interessati dettagli 'creativi'.

Non tanto nel frontale, che dominato da una mascherina con 6 feritoie verticali e fari tondi che richiamano il look dell'iconica Wrlangler, Torres è ricco di personalità nella vista laterale. Spiccano il caratteristico disegno della finestratura, con quella delle porte posteriori molto estesa e un lunotto 'avvolgente' che invade la fiancata ben delimitato dal montate inclinato verso l'anteriore.

Non mancano una linea di cintura alta - segno legato alla Toughness - e gli ampi passaruota con protezioni in plastica che ospitano le ruote da 17 pollici (anche 18 e 20 in alcune versioni). Belle e molto comode le pedane laterali che sono raccordate con una protezione centrale nella stessa plastica dei codolini e che facilitano la salita a bordo.

Egualmente personale (e 'forte') i disegno della coda dominata da un elemento sporgente esagonale nel portellone - che richiama i classici copriruota di scorta. E fa molto off-road 'duro e puro' anche la grande maniglia di apertura, posizionata sul lato destro.

Come abbiamo avuto modo di apprezzare nel test in normali situazioni d'uso e nella normale viabilità - asfaltata e non - il passo di ben 2.680 mm fa in modo che l'abitacolo di Torres sia molto spazioso, soprattutto nei posti posteriori che sono spesso sacrificati nel suv attorno ai 4,3-4,5 metri.

Proporzioni che si riflettono positivamente anche sul vano di carico, che con i sedili posteriori in posizione offre 703 litri di spazio, valore che aumenta a 839 litri se si elmina il pianale di carico. E ripiegando completamente l fila posteriore (manovra molto semplice) Torres mette a disposizione il valore record di 1.662 litri.

L'originalità dell'abitacolo è meno evidente, ma Torres punta soprattutto su funzionalità e completezza delle dotazioni. L'interfaccia digitale (senza pulsanti) e gli schermi sono perfettamente integrati negli interni a ergonomici. Layout e forme massimizzano i concetti di spaziosità e finiture di qualità elevata, con sedute comode e molti rispostigli.

La prova ha messo in evidenza anche la presenza di un sistema propulsivo adeguato alle dimensioni e alla massa di Torres (da 1.498 a 1.618 kg) nonostante la cilindrata contenuta in 1,5 litri.

Questo efficiente motore 4 cilindri a benzina 1.5 GDI Turbo con ISG che eroga 163 Cv - sempre ben sfruttabili - e una coppia massima di 280 Nm. A seconda delle versioni può essere associato ad un cambio manuale a 6 marce o ad un cambio automatico Aisin a 6 rapporti con trazione 2WD, oppure ad un cambio automatico Aisin a 6 rapporti e 4WD.

Nella guida si apprezzano anche lo sterzo con tre modlità di funzionamento (normal, sport, comfort) e molti Adas, che non sono mai troppo invasivi. Torres propone l'Electric parking brake (Epb) con auto-hold, l'Abs con Traction control, l'Active rollover protection, il Bas (Brake assist system), l'Hsa (Hill start assist), l'Ess (Emergency stop signal), l'hic (Hill descent control) e l'mcv (Multi collision brake).

Sono presenti anche il Tsc (Trailer sway control), l'Aebs (Autonomous emergency braking system) con Ldws (Lane departure warning), il Las (Lane keeping assist), l'Ha (High beam assist), l'Fvsa (Front vehicle start alert), il Day (Driver attention alert) e infine l'Sda (Safety distance alert).

Tre le versioni previste: Road e Dream a due ruote motrici (la prima con cambio manuale e la seconda con trasmissione integrale) e Icon con trazione integrale - con prezzi che partono da 33.450 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA