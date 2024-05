Alpine A110 GT: la gran turismo quotidiana

Difficile al giorno d'oggi combinare sportività, comfort ed eleganza, tutte qualità appannaggio dell'Alpine A110 GT, la più versatile della gamma della sportiva compatta di Dieppe. La base è quella raffinata della A110, con tanto di telaio in alluminio specifico per il modello e carrozzeria realizzata con lo stesso materiale per tenere basso il peso.

Infatti, la massa complessiva è di appena 1.119 kg che, associati ad un motore 1.8 turbo da 300 CV, le consentono di avere delle prestazioni da autentica supercar: 4,2 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e 250 km/h di velocità massima; e come tale può contare anche sull'estrattore e su un fondo piatto integrale, riprendendo una soluzione di solito utilizzata sulle auto da corsa. I cerchi dal design multirazza, da cui si intravedono le pinze blu dell'impianto frenante Brembo, conferiscono una mise elegante alla vista laterale, e l'assenza di alettoni rende la silhouette fluida, richiamando l'iconica A110 del passato, per un moderno effetto retrò. L'assetto è tarato in modo da smorzare con successo le asperità stradali pur garantendo la giusta rigidità, e nell'abitacolo, che avvolge ma non costringe, spicca la presenza dei sedili comfort in pelle che in inverno possono essere riscaldati. Con la regolazione in altezza e la possibilità di gestire l'inclinazione dello schienale è facile trovare la posizione di guida ideale: un aspetto scontato su una vettura convenzionale, meno su un'auto così particolare. Una sportiva impreziosita all'interno dal sistema audio Focal premium con tanto di subwoofer integrato, e da un'interfaccia multimediale al passo con i tempi, compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay. E' una daily supercar che in città sfrutta l'agilità di un corpo vettura compatto, in autostrada consente di viaggiare con una comodità superiore a quella di altre vetture specialistiche e, tra le curve offre un coinvolgimento che richiama le antenate protagoniste nei rally.

Il motore centrale ha un timbro caratteristico, che viene avvalorato dall'affascinante soffio del turbo, l'assetto consente inserimenti in curva rapidi, mentre il comportamento tendenzialmente neutro beneficia di un avantreno comunicativo e solido che non si alleggerisce troppo in accelerazione, e di un asse posteriore dalla grande motricità. Il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti assicura passaggi di marcia in 260 millisecondi offrendo la possibilità di utilizzare i paddle dietro il volante. Questa sua natura da sportiva comodamente veloce la rende unica nel suo genere, visto che riesce a trasformare ogni trasferimento in un'esperienza.



