Audi A4 Allroad 40 TDI S tronic: diversamente wagon

L'Audi A4 Allroad rappresenta una tipologia di auto furba, perché offre qualcosa in più rispetto alle wagon convenzionali, l'abbiamo provata con il 2.0 turbodiesel mild hybrid della versione 40 TDI S tronic, che rappresenta un ottimo compromesso per percorrere molta strada senza rinunciare alla coppia giusta quando si mettono le ruote oltre l'asfalto. Più alta di 35 mm rispetto alla A4 Avant, sfoggia dei passaruota in nero lucido, protezioni nella parte bassa della carrozzeria, ed una calandra caratterizzata dai listelli verticali cromati. In questo modo ripropone il carattere dei Suv ma mantiene le proporzioni e la maneggevolezza del modello da cui deriva per destreggiarsi al meglio tra le curve e nei centri urbani.

L'abitacolo è elegante, per via delle sue forme avvolgenti e della plancia a sviluppo orizzontale realizzata con materiali di pregio, in cui spiccano la strumentazione digitale da 12,3 pollici e lo schermo del sistema d'infotainment da 10,1 pollici.

Quest'ultimo offre l'integrazione con Apple Music senza la necessità di collegare lo smartphone. Con un comfort elevato se si viaggia in 4, l'Audi A4 Allroad può contare su di un vano di carico capiente, che offre una capacità di 495 litri con i 5 posti in uso, ma può essere ampliato fino a 1.495 litri rinunciando al divano posteriore.

Al volante, la posizione di guida offre la giusta visuale in tutte le direzioni, e non si rimpiange la seduta di un Suv. In compenso, la distribuzione del peso, la precisione dello sterzo, e la trazione integrale di tipo Ultra, aiutano a gestire al meglio la coppia di 400 Nm tra le ruote, e la potenza di 204 CV.

Così, nel misto l'auto è reattiva e coinvolgente, ed anche nei percorsi sterrati offre una sicurezza dinamica fuori dalla media. In modalità dynamic il cambio automatico a 7 rapporti offre una maggior propensione a selezionare il rapporto inferiore quando si accelera, altrimenti la vettura tende a salvaguardare i consumi, che si attestano, in media, sui 16-17 km/l nel ciclo misto, grazie al sistema mild hybrid a 48 Volt.

Questo accompagna la guida offrendo quel surplus di potenza ai bassi regimi per ridurre i consumi e, di conseguenza, le emissioni di CO2. Se poi viene rilasciato il pedale dell'acceleratore in un range compreso fra 55 e 150 km/h il motore si spegne e viene attivato il cosiddetto 'veleggio' con la vettura che procede per inerzia. Il sistema di controllo del motore provvede a gestire automaticamente la riaccensione (assolutamente non percettibile) mentre la presenza del cambio S-Tronic non richiede altre manovre. La ripartizione della coppia al retrotreno avviene solo quando necessario in base ad una logica che non è solo reattiva ma anche predittiva, con il vantaggio rispetto ai sistemi permanenti di minori assorbimenti di potenza.

Per quanto riguarda le modalità di guida l'Audi drive select è dotato di funzioni estese. Il conducente può scegliere tra i profili comfort, auto, dynamic, efficiency, individual (solo con MMI plus) e offroad. Quest'ultimo programma combina le funzioni di controllo della trazione, controllo della stabilizzazione, ABS e controllo della discesa in salita. Basta premere il pulsante nel sistema operativo MMI per convertire tutti i sistemi in condizioni fuoristrada. Per incrementare la sicurezza passiva, inoltre, vanta diversi aiuti alla guida disponibili di serie, che offrono la cosiddetta guida autonoma di secondo livello.

Il listino della variante 40 TDI parte da poco più di 55 mila euro, ma i fari a LED Matrix rappresentano un accessorio da tenere in considerazione per una maggior sicurezza nella guida notturna, oltre che per il look più moderno e dinamico.



