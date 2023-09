Hyundai Kona Hev: l'evoluzione dell'ibrido

La Hyundai Kona 2023 è tutta nuova, a cominciare dal design, che diventa ancora più affilato; tra le motorizzazioni c'è anche una proposta full hybrid come la power unit dell'esemplare della nostra prova.





A livello estetico, il salto verso il futuro è evidente, come sottolineano le firme luminose a LED che attraversano il frontale e la zona posteriore, mentre le fonti luminose principali si trovano più in basso.

Gli ampi passaruota, le protezioni nella parte bassa della carrozzeria, la cromatura della linea di cintura che si estende sopra lo spoiler posteriore ed i cerchi in lega bicolore completano il quadro.

L'auto non ha perso la sua originalità di fondo, ma si è evoluta incrementando il dinamismo formale.

All'interno lo spazio cresce, a cominciare dal bagagliaio dalla capacità di 466 litri con 5 posti in uso.

Anche nella zona posteriore i centimetri abbondano, senza sacrificare la seduta centrale, ed i passeggeri sul divano possono usufruire anche delle bocchette d'areazione, non sempre presenti sui B-Suv.

Un'ulteriore dettaglio, tutt'altro che trascurabile sul modello provato, sono le sedute posteriori riscaldabili.

La plancia si estende in verticale, presenta un piacevole contrasto offerto da porzioni silver, e diversi comandi fisici per richiamare rapidamente le varie voci anche in marcia. Nuova la strumentazione digitale, così come lo schermo dell'infotainment, entrambi da 12,3 pollici e sulla stessa diagonale.

Il sistema multimediale è intuitivo nell'utilizzo, alla stregua di uno smartphone, si avvale di aggiornamenti over the air, è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, e consente di utilizzare il proprio, ed anche altri device, come chiave. Al volante, il 1.6 a 4 cilindri, abbinato al motore elettrico ed al cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, per una potenza di sistema di 141 CV, non predilige le prestazioni assolute, come sottolinea lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 11,2 secondi, bensì la fluidità di marcia.

In compenso, i consumi si attestano sui 20 km/l di media.

Pratico il diverso utilizzo che si può fare dei paddle dietro il volante, attraverso i quali si possono attivare 3 livelli di rigenerazione della batteria in modalità Eco, o selezionare le marce nella voce Sport.

Tra le curve l'auto ha un assetto abbastanza piatto, privo di un rollio evidente, mentre lo sterzo rimane leggero, anche per favorire la guida in città.

Tanti gli ausili alla guida, tra cui il cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali, ed il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco dei retrovisori, che si avvale di due telecamere per riprodurre le immagini all'interno della strumentazione.

Non manca una telecamera dedicata al guidatore, che monitora lo stato d'attenzione di chi è al volante. A livello di prezzi, la nuova Kona Hev parte dai 34.500 euro della variante Xline, fino ad arrivare ai 37.500 euro della versione Xclass, passando per i 35.500 euro dell'allestimento Nline.

La dotazione, già dalla Xline, annovera i fari full LED, i cerchi da 18 pollici, il doppio schermo da 12,3 pollici per strumentazione ed infotaiment, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera e diversi aiuti alla guida.



