Ford Puma ST-Line Vignale, sportiva con eleganza

La Ford Puma è ormai un chiaro successo commerciale, e il suo stile è ancora fresco e al passo con i tempi, come dimostra la variante ST-Line Vignale della nostra prova.

Il colore Frozen White sottolinea le proporzioni di una vettura adatta anche alla guida cittadina ed evidenzia giochi di luce che tendono ad enfatizzare i dettagli della carrozzeria.

Infatti questa versione, oltre agli accenti sportivi dell'allestimento ST-Line, dai paraurti allo spoiler, presenta diverse cromature che arricchiscono l'insieme con eleganza. La calandra, le prese d'aria frontali e la zona inferiore del paraurti posteriore, oltre alla linea di cintura, sfoggiano dettagli cromati caratteristici della Vignale, così come i cerchi specifici da 19 pollici.

L'abitacolo rende ancora più evidente l'apporto della sigla Vignale, come si evince dalla plancia, dai pannelli porta, dal volante e dal comando del freno a mano rivestiti in pelle. Il tutto è enfatizzato dagli elementi in simil carbonio che rendono più dinamico l'insieme. Mentre una menzione particolare meritano i sedili con le cuciture a losanga che ne contraddistinguono la zona centrale. Le finiture premium si sposano bene con gli elementi hi-tech come la strumentazione digitale e lo schermo del sistema d'infotaiment, che spicca nella parte superiore della plancia. Non manca la ricarica ad induzione per lo smartphone, che dialoga facilmente con la vettura, visto che l'apparato multimediale è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay. Inoltre, per rendere l'esperienza del viaggio ancora più piacevole c'è un impianto audio griffato Bang&Olufsen da 575 watt. Lo spazio è valido per 4 persone, in 5 il passeggero centrale risente della conformazione del divano e del rialzo del pavimento. Capiente il bagagliaio con 456 litri utili che, all'occorrenza, possono diventare 1216 litri rinunciando alle sedute posteriori.





Una volta in marcia, come ANSA Motori ha potuto testare, il 1.0 a 3 cilindri EcoBoost da 155 CV dimostra che un motore compatto può essere generoso nell'erogazione della potenza.

Merito anche del cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti, che aiuta a sfruttare al meglio tutti i 240 Nm di coppia. Di norma, la vettura è silenziosa e presenta una guida brillante e reattiva, ma anche confortevole, con la tipica timbrica del 3 cilindri che si manifesta solo quando si spinge con determinazione il pedale dell'acceleratore. Agile tra le curve, ben piantata a terra, e rapida nel trovare rapidamente la traiettoria ideale, la Puma ST-Line Vignale riesce anche a coinvolgere nei tratti misti, mentre il consumo, in media, si mantiene tra i 16 ed i 17 km/l, segno che il sistema ibrido leggero, mild, tanto per essere precisi nella nomenclatura, offre il giusto apporto al motore termico.

Il prezzo della Ford Puma 1.0 ST-Line Vignale è di 33.800 euro, e con la promozione attuale scende a 31.550 euro, ma per avere la dotazione completa di aiuti alla guida è necessario integrarla con il co-pilot pack, dal costo di 850 euro, che include anche la retrocamera, i sensori anteriori, e l'active park assist. Per rendere più luminoso l'abitacolo con il tetto apribile panoramico, invece, bisogna mettere in conto altri 1000 euro di spesa, mentre i cerchi in lega da 19 pollici del nostro esemplare sono un accessorio da 750 euro. Volendo, per altri 600 euro, si può avere il pratico portellone posteriore automatico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA