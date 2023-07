Mercedes Classe B 180d: la perfezione si rinnova

La Mercedes continua ad essere protagonista in diversi segmenti di mercato, compreso quello delle monovolume: vetture, come la Classe B, che hanno dovuto fare i conti con il successo dilagante dei Suv, eppure ancora apprezzate da quella schiera di automobilisti che necessitano di spazio e razionalità, comprese le donne italiane: che rappresentano il 50% dei clienti.

Abbiamo provato l'ultima variante della MPV della Stella, figlia dell'ultimo restyling, che nelle proporzioni non è cambiata, ma ha subito affinamenti stilistici e tecnologici, a cominciare dai nuovi gruppi ottici a LED con una differente firma luminosa. Le novità estetiche continuano con una calandra colma di stelle, con lo spoiler posteriore rivisto, con la nuova grafica delle luci posteriori, e con il nuovo disegno dei cerchi in lega.

L'abitacolo offre ampia abitabilità sia davanti che dietro, e vanta uno spazio notevole sopra la testa dei passeggeri, oltre ad un vano bagagli regolare da 455 litri, che possono diventare, all'occorrenza, 1540 litri.

Se la plancia mantiene il caratteristico effetto hi-tech, fornito dal doppio display per strumentazione e sistema d'infotainment, che appaiono allo sguardo come un corpo unico, il volante è nuovo ed ospita comandi touch. Il sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con display touchscreen e comandi vocali intuitivi assicura una connessione senza soluzione di continuità tra l'auto e il guidatore. Le funzionalità di connettività avanzata consentono di accedere a servizi online, navigazione in tempo reale e integrazione con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto. Sempre intriganti le luci ambientali, che nelle ore notturne offrono un caleidoscopio di colori per variare l'atmosfera dell'abitacolo; pratico il vano di ricarica wireless per lo smartphone, così come i comandi vocali che sono stati evoluti per essere ancora più efficaci.



A livello dinamico, la Classe B 180d non delude, portando in dote un assetto che assorbe bene le sconnessioni senza scomporsi nella percorrenza di curva. Il 2.0 turbodiesel da 116 CV lavora bene con la trasmissione ad 8 rapporti, per sfruttare al meglio i 280 Nm di coppia massima disponibili, ne derivano un'erogazione sempre piena e corposa, ed anche un certo brio, come testimonia lo scatto da 0 a 100 km/h coperto dalla Classe B 180d in 10 secondi.

Ma questo motore sottolinea come il diesel sia ancora una delle soluzioni più apprezzate da chi percorre molta strada, perché abbina le prestazioni a consumi decisamente ridotti, come i circa 21 km/l di media riscontrati nel nostro test.

Inoltre, la Classe B restyling presenta dei miglioramenti per quanto concerne i sistemi di assistenza alla guida, come testimonia l'azione più lineare e confortevole del dispositivo che interviene per far rimanere l'auto in carreggiata, favorito dall'Active Steering Control. Il controllo di velocità adattivo e l'assistente di parcheggio attivo migliorano la sicurezza e semplificano la guida.

Non manca, tra gli optional, il Trailer Manoeuvring Assist, che regola automaticamente l'angolo di sterzata del veicolo trainante, rendendo le manovre in retromarcia più sicure e semplici da effettuare. La Mercedes Classe B 180d rappresenta una combinazione eccellente di stile, comfort e tecnologia. Con un design moderno, interni lussuosi, tecnologie avanzate e prestazioni efficienti, questa monovolume si conferma come opzione per i guidatori che desiderano un veicolo versatile e di classe.

Per quanto riguarda il listino, la B 180d parte da 37.560 euro, mentre le altre varianti con lo stesso motore, ma dalla maggiore potenza a disposizione, vale a dire la B 200d da 140 CV e la B 220d da 190 CV, hanno un costo base, rispettivamente, di 40.000 euro e di 43.416 euro.