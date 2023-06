Renault Austral mild hybrid, il 'suv à vivre'

Non solo con il design moderno e accattivante, con il confort ancora più elevato per il guidatore e per tutti i passeggeri e con le dotazioni (a cominciare dal display OpenR) che rendono sicuri e piacevoli i viaggi. Il nuovo C-suv Renault Austral mild hybrid è arrivato sul mercato, con importanti successi commerciali, contando anche sulla forza della sua meccanica e delle sue tecnologie. Austral, che prosegue l'offensiva di Renault già avviata con Arkana e Mégane E-Tech Electric nel fondamentale segmento C, incarna perfettamente la filosofia delle voitures à vivre della Losanga, piacevoli, rassicuranti e divertenti da guidare in ogni situazione ed ora anche rispettose dell'ambiente. E lo fa portando in questa fascia di mercato soluzioni raffinate e per molti versi inattese nel segmento C.

Come ANSA Motori ha avuto modo di verificare ed apprezzare il un lungo test su strade di ogni tipo e nelle più diverse condizioni di traffico, Renault Austral appaga il guidatore, permettendo - con il suo sistema mild hybrid, che non penalizza la massa del veicolo - di scoprire le due 'anime' di questo moderno suv.

È quanto viene proposto dalla tecnologia elettrificata che, in questo caso, sfrutta un turbo benzina 4 cilindri da 1,3 litri a iniezione diretta (sviluppato in collaborazione con Daimler) e che è assistito da un alternatore starter ed una batteria agli ioni di litio ed offre una potenza di 160 Cv con una coppia massima di 270 Nm disponibile da 1.800 a 3.750 giri. Ed è proprio la tecnologia ad ibridazione leggera di Austral - che migliora lo Stop & Start, permette di sfruttare la funzione Sailing Stop (cioè il veleggiamento) nelle versioni automatiche e consente, in particolare, di usufruire dello spegnimento del motore termico in decelerazione - che si possono adottare due stili di guida radicalmente opposti.

Con il piede leggero e sfruttando al massimo la capacità di 'escludersi' del turbo benzina 4 cilindri, Austral diventa un sorprendente suv del terzo millennio, capace di mettere in pensione le motorizzazioni a gasolio. Così gestito il C-suv di Renault non solo taglia i consumi e le emissioni, ma garantisce fluidità di riavvio (apprezzabile soprattutto nelle code) e in complesso meno stress negli spostamenti quotidiani.

Se invece, per necessità (come un sorpasso) o voglia di emozioni alla guida, si vogliono sfruttare tutti i 160 Cv e i 270 Nm a disposizione, Austral cambia carattere e ferma il cronometro nello scatto 0-100 su 9,7 secondi e, in assenza di limiti, in una velocità massima di 175 km/h. Progettato sulla piattaforma Cmf-CD di terza generazione dell'Alleanza Renault Nissan Mitsubishi, Austral propone anche il sistema E-Tech Full Hybrid che è più potente, più ecologico, ma che sposta anche più in alto il prezzo. In questo caso il gruppo propulsivo eroga 200 Cv e fino a 410 Nm di coppia.

Oltre che i suoi 32 dispositivi di assistenza alla guida (Adas) Austral si fa apprezzare su strada per le qualità del telaio e delle sospensioni (la scocca rigida e l'ottimizzazione delle molle e degli ammortizzatori assicurano ottimi livelli di controllo e di performance dinamiche oltre la riduzione di vibrazioni e rumorosità) e per la presenza del sistema Multi-Sense.

Con un comodo pulsante collocato sul volante, il guidatore può scegliere fra le modalità Eco, Comfort e Sport oltre che su una posizione per la personalizzazione. I settaggi influiscono sia sulla guida (rigidità dello sterzo, reattività del motore, agilità del telaio e percezione delle marce) che sull'atmosfera a bordo intervenendo sulle luci dell'abitacolo, sul confort termico, visualizzazione e colore del cruscotto. Se poi le prerogative di Austral vengono decllnate nell'allestimento esprit Alpine, che si ispira ai valori del celebre brand sportivo del Gruppo, il C-suv hyper-tecnologico di Renault diventa ancora più bello da guardare e per farsi guardare. Prezzi per questa versione mild hybrid 160 auto, da 37.700 euro. Per l'E-Tech Full Hybrid la versione esprit Alpine costa 41.200 euro.