Dacia Jogger hybrid 140, la prima elettrificata del brand

L'ibrido sale a bordo di Dacia, e l'esordio è su Jogger, il più recente modello del brand che punta tutto sulla concretezza. La tecnologia adottata è quella full hybrid utilizzata da tempo sulle vetture del Gruppo Renault. Il powertrain di Jogger Hybrid 140 è composto da un motore benzina da 1,6 associato a due motori elettrici - uno motore da 49 cv e uno starter/generatore ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) - e a una trasmissione multimode con innesto a denti senza frizione per un totale di 140 CV e 250 Nm di coppi. Una soluzione che ben si adatta a questa vettura che unisce all'ampia abitabilità a bordo - è disponibile anche in versione sette posti, come l'esemplare oggetto del nostro test - a una altezza da terra di 20 cm che le consentono di avventurarsi in un fuoristrada leggero.

A identificare la presenza dell'ibrido è un discreto badge specifico sulla livrea, mentre a bordo il cambio automatico e la presenza del tasto Eco - che privilegia l'andatura in elettrico - sono gli elementi distintivi. La mancanza della frizione permette un avviamento 100% elettrico, con la coppia immediatamente disponibile. Durante la marcia, la tecnologia elettrica e quella termica possono lavorare in serie, in parallelo e in serie-parallelo a seconda delle necessita, con i motori che possono funzionare in modo indipendente o congiunto indirizzando l'energia verso le ruote o la batteria. Il sistema sceglie automaticamente la modalità più adatta alla situazione per ottimizzare al meglio le emissioni e i consumi. La rigenerazione dell'energia avviene nelle fasi di frenata e decelerazione, con la possibilità di essere incrementata posizionando la leva del cambio sulla funzione B (brake).



I vantaggi dell'ibrido si apprezzano sia in città, dove è possibile guidare fino all'80% del tempo in elettrico con un sicuro impatto sui consumi, sia su strade veloci dove la spinta della sola batteria può entrare in campo in fase di veleggio. I consumi che abbiamo rilevato si attestano intorno ai 20 km/litro. Un dato interessante, se si tiene presente che Jogger è lunga 4,54 metri, larga 1,78, alta 1,67 e ha un passo di 2,89 metri. Misure a tutto vantaggio dell'abitabilità di bordo dove - e lo abbiamo provato nel corso del lungo test cui ANSA Motori ha sottoposto questa vettura - anche in sette si viaggia comodi.

Unico neo l'ampio bagagliaio, che in conformazione 'tutto su' è sufficiente appena per un trolley: 160 litri, che diventano 595 quando a bordo ci sono 6 persone, per poi aumentare fino a 708 (5 a bordo) e arrivare a 1.819 quando tutti i divani sono ribaltati.

Alla guida, Dacia Jogger Hybrid 140 si dimostra pronta grazie allo scatto elettrico, confortevole nei lunghi viaggi e spigliata in città. Non certo una velocista né con prestazioni emozionanti, ma affidabile e modulare come ci si attende da una vettura di questo tipo Rispetto alla versione completamente termica, l'allestimento non prevede cambiamenti particolari: l'Extreme oggetto della nostra prova ha un infotainment da 8" centrale, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, strumentazione analogica e computer di bordo.

I prezzi per questo ibrido partono da 25.750 euro, mille in più l'allestimento 7 posti oggetto del test.