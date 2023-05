Toyota Corolla Cross, il risparmio della guida sostenibile

Lunga quasi 4 metri e mezzo, la Corolla Cross full hybrid è una perfetta interprete del segmento C. La personalità non le manca, grazie alla calandra di ampie dimensioni, ed ai passaruota muscolosi. L'abbiamo provata associandola all'app MyT e aderendo al programma WeHybrid. In questo modo abbiamo potuto verificare i benefici della guida sostenibile sotto forma di Green Credits: 10 ogni 500 km percorsi in elettrico, da convertire in voucher Kinto Go per acquistare servizi d mobilità. E, soprattuto, il risparmio garantito dalla copertura RCA Toyota rinnovabile mensilmente, denominata WeHybrid Insurance, con la quale i km percorsi in elettrico non si pagano. Analizzando il nostro risultato al volante del Suv della casa giapponese, è emerso che su 202 km ne abbiamo percorsi 118 in elettrico, quindi il 58% della distanza è stata coperta ad impatto zero. Un risultato che ci ha consentito di accumulare 5 euro di risparmio sull'RCA, ma che, proiettato ad un anno, in base al nostro stile di guida, su 12.288 km percorsi, ci avrebbe aiutato a coprire in elettrico ben 7.152 km. Questo traguardo sostenibile, a distanza di un anno ci avrebbe fatto guadagnare ben 70 euro in Green Credits, anche se il dato più interessante è il risparmio che avremmo ottenuto a livello di RCA: ben 286 euro. Ne deriva che una guida accorta di una Toyota ibrida, associata al programma WeHbrid, consente di alleggerire le spese relative all'auto che, di questi tempi, non è certo cosa da poco. Infatti, in un periodo di 12 mesi il nostro vantaggio economico totale, accumulato al volante della Toyota Corolla Cross, sarebbe stato di 356 euro.



La procedura per associare l'auto all'app è semplice, perché una volta che si è scaricata l'applicazione sul proprio smartphone, è sufficiente scansionare il QR Code che appare sullo schermo del sistema d'infotainment ed attivare i servizi connessi. In questo modo, oltre ad effettuare alcune operazioni da remoto, come regolare il climatizzatore prima di partire, bloccare o sbloccare le portiere, o trovare la posizione esatta della vettura in tempo reale, si ricevono anche informazioni qualora l'auto non fosse chiusa correttamente. Inoltre, con l'Hybrid Coach si può valutare il punteggio ottenuto per la guida sostenibile, conoscere la percentuale temporale del viaggio effettuata in elettrico, ed km percorsi ad impatto zero.

La Corolla Cross con la sua power unit, che associa al comparto elettrico un motore termico 2.0, per una potenza di sistema di 197 CV, vanta prestazioni brillanti, come dimostrano i dati relativi a velocità massima ed accelerazione da 0 a 100 km/h, rispettivamente, di 180 km/h, e 7,7 secondi, ma guidata nel modo giusto, sfruttando il motore elettrico il più possibile, i consumi possono scendere intorno ai 4,6 l/100 km nei percorsi extraurbani. Ad ogni modo, la media di circa 20 km/l per un Suv di segmento C è un ottimo risultato e consente di fare molta strada con un pieno. Per il resto, la vettura vanta uno spazio interno abbondante sia davanti che dietro, mentre il bagagliaio da 433 litri, con la pratica la protezione in gomma, è a prova di famiglia. Nell'abitacolo, al centro della plancia, spicca lo schermo da 10,5 pollici dedicato all'infotainment, che si connette allo smartphone anche in wireless e riceve aggiornamenti over the air, mentre la strumentazione digitale sfrutta uno schermo da 12,3 pollici ed è sempre prodiga d'informazioni. Al volante offre grande visibilità in tutte le direzioni, grazie alle ampie superfici vetrate, ed il comportamento è sano: con una stabilità a prova di curvoni autostradali e misto stretto, ed un rollio che aiuta il comfort senza inficiare la resa dinamica. Il listino della Corolla Cross parte da 38.800 euro, e la dotazione vanta il cruise control adattivo di serie già dalla versione d'ingresso.