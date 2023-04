Suzuki Across plug-in, ibrida da viaggio e da città

Suzuki ha ampliato la propria offerta elettrificata con Across plug-in, che circa 2 anni fa ha esordito al vertice della gamma della casa di Hamamatsu. Con l'ultimo aggiornamento, il Suv ha beneficiato di ulteriori migliorie, per essere ancora più competitivo sul mercato.

L'estetica non è mutata ed il design si distingue per le proporzioni importanti, con una lunghezza di oltre, 4,60 metri, una larghezza di 1,86 metri ed un'altezza di 1,69 metri. Il frontale si caratterizza per i gruppi ottici sottili ed allungati, mentre la fiancata presenta dei passaruota dal taglio squadrato. La vista posteriore vanta un elemento che unisce i fari ed uno spoiler sul bagagliaio. L'abitacolo, invece, si avvale di una strumentazione digitale da 12,3 pollici, forte di una grafica rinnovata e tridimensionale, con 3 diversi layout di visualizzazione che cambiano in base alla modalità del sistema ibrido selezionata, e presentano 4 differenti design associati alle voci del Driving Mode. Muta anche il sistema di infotainment, che adesso può contare su uno schermo da 10,5 pollici, con tanto di sistema MirrorLink, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay anche in modalità wireless. Non manca un piano sistema di ricarica ad induzione per il telefono, e lo spazio è ampio sia davanti che dietro.

Anche il bagagliaio risulta decisamente capiente, con un volume utile di 490 litri con tutti i sedili in uso, che può arrivare fino a 1.604 litri abbattendo il divano posteriore.

Completa il quadro delle novità interne il nuovo posizionamento del microfono, mediante il quale migliora la qualità audio nelle chiamate di emergenza.



Nella sua azione dinamica, come ANSA Motori ha potuto constatare nel corso di un lungo test, Across offre uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 6 secondi netti, grazie alla power unit ibrida plug-in da 306 CV. Nonostante un peso di circa 2.000 kg, recepisce rapidamente i comandi del guidatore, sfoggiando una certa agilità nel misto. Il comfort di marcia risulta elevato, sia a livello acustico, sia nella capacità dell'assetto di assorbire le sconnessioni, mentre la tenuta di strada vanta appoggi solidi nei lunghi curvoni autostradali.

Oltre al propulsore termico 2.5 a quattro cilindri, il Suv Suzuki sfrutta due motori elettrici, situati, rispettivamente, all'anteriore ed al posteriore, per offrire la sicurezza della trazione integrale, e trasferire fino all'80% della coppia alle ruote posteriori. Con la batteria da 18,1 kWh, inoltre, Across riesce a percorrere quasi 100 km in modalità elettrica nel ciclo urbano e 75 km nel ciclo misto e grazie al nuovo caricatore di bordo da 7 kW, con cavo Mennekes tipo 2, riduce di circa il 50% i tempi di ricarica, visto che sono sufficienti meno di tre ore per fare il pieno d'energia dalle colonnine a corrente alternata.

A fronte dei nuovi contenuti introdotti, il prezzo di listino della nuova Across Plug-in non ha subito variazioni, per cui rimane fissato a 55.400 euro (prezzo chiavi in mano, IPT e PFU esclusa), comprensivo di uno dei 6 colori metallizzati disponibili, e comprende una garanzia di 3 anni o 100.000 km, con assistenza stradale e controlli gratuiti inclusi. A questa si aggiunge la possibilità di estendere gratuitamente la garanzia sul comparto ibrido fino a 10 anni o 250.000 km.

Inoltre, grazie alle basse emissioni di CO2, pari a 22 g/km, nuova Across Plug-in può usufruire di un ecobonus di 2.000 euro, che può arrivare fino a 4.000 euro con un'auto da rottamare Euro 4 o inferiore.