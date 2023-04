Nissan e-power, X-Trail e Qashqai alla prova

Il sistema e-power è uno degli ingredienti principali della ricetta di Nissan per la transizione. La casa giapponese ha infatti lanciato anche sul mercato europeo questa power unit composta un motore elettrico che non ha però bisogno di spina, perché l'energia necessaria è prodotta da un propulsore termico 1.5 benzina. La differenza sostanziale con un classico full-hybrid è che la vettura si muove esclusivamente grazie alla spinta dell'unità a elettroni, e che quella termica ha il solo compito di produrre energia e non è in alcun modo collegata agli assi. Il motore benzina si attiva, dunque, soltanto quando necessario ampi periodi di 'assenza' soprattutto nei circuiti cittadini, a tutto vantaggio dell'ambiente: calano i consumi così come le emissioni rispetto a un tradizionale motore a combustione interna.

ANSA Motori ha testato le due vetture sulle quali il sistema e-power è installato: X-Trail e Qashqai. Seppur differenti come architettura, i due suv hanno nella piattaforma di costruzione - la CMF-C - e nella power unit un solido punto in comune, pertanto vale la pena metterli a confronto.



Il sistema e-POWER a bordo del nuovo X-Trail è coadiuvato dalla presenza della trazione integrale e-4orce, la tecnologia pensata da Nissan proprio per essere abbinata a propulsori elettrificati. I due motori elettrici, uno per ogni asse, sono gestiti da un sistema che regola la forza motrice e l'azione frenante sulle singole ruote. La potenza totale è pari a 213 CV, con motore sull'asse anteriore da 204 CV e uno sull'asse posteriore da 136 CV (i due motori non erogano mai contemporaneamente le rispettive massime potenze). Lo 0-100 km/h viene bruciato in 7 secondi, mentre la forza motrice reagisce ai cambi di aderenza 10.000 volte più velocemente rispetto a un sistema 4WD meccanico tradizionale.

Nel sistema e-Power di Qashqai, il motore elettrico eroga una potenza di 190 CV. Anche in questo caso, l'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta dal motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri da 158 CV.

Su entrambe le vetture è presente anche l'e-Pedal, la tecnologia che permette di guidare utilizzando il solo acceleratore: sollevando il piede, viene attivato un sistema di rigenerazione particolarmente intenso che frena la vettura.

Per entrambi i crossover - al di là delle singole specificità - si è messo in luce una specifica caratteristica dei motori elettrici 'puri': particolarmente parchi nei consumi in percorsi urbani, dove la velocità è ridotta e molte le frenate, sono invece piuttosto assetate se utilizzate su percorsi autostradali. Così, se durante gli spostamenti in città entrambe le vetture riescono a superare agevolmente i 20 km di percorrenza con un litro di carburante, nel secondo caso la percorrenza può essere anche dimezzata. E se in città molto dipende, ancor più che sulle vetture con motore termico, dallo stile di guida, a velocità costante ed elevata (ovviamente entro i limiti del codice) c'è poco da fare, anche affidandosi al ProPilot e alla modalità eco.

Sono molte le differenze tra le due vetture, invece, dal punto di vista stilistico. X-Trail, più grande, fino a sette posti a bordo, è alla sua quarta generazione. Un deciso passo in avanti per quanto riguarda le linee, più filanti, che seguono gli stilemi del nuovo corso di Nissan. Tratti scolpiti all'anteriore, ampia calandra, gruppi ottici che seguono le linee del cofano caratterizzano questo suv lungo 4,68 m per 1,84 di larghezza e alto 1,72 votato soprattutto ai lunghi viaggi in pieno comfort. A bordo, nella versione Tekna oggetto del test, non manca davvero nulla: ampi spazi e un sistema infotainment da 12,3 pollici di ultima generazione fanno da cornice a un abitacolo curato in ogni dettaglio. La vettura si guida con grande facilità, e l'ausilio del ProPilot - mai invadente, in grado di adattarsi a ogni situazione di traffico - rende ancor più agevole ogni spostamento.

Per Qashqai si tratta di una conferma: arrivata sul mercato nel 2021, la nuova generazione del fortunato suv che ha 'inventato' il segmento si arricchisce ora della nuova motorizzazione, che appare decisamente ben dimensionata.

Listino di 56mila per la X-Trail Tekna oggetto del test, 47mila per la Qashqai Tekna+.