Toyota Aygo X, il city suv pratico e maneggevole

Toyota rinnova Aygo X, il piccolo crossover votato al contesto urbano della casa giapponese. Una sicurezza quanto a maneggevolezza e consumi, forte delle dimensioni ridotte - 3,70 metri - e del propulsore mille 3 cilindri.

ANSA Motori ha testato lungamente il model year 2023 in ambiti sia cittadini - suo terreno d'elezione - sia extra urbani, dove pure sa adattarsi. La livrea bicolore - oro e nero nel nostro caso - mette in risalto le linee cesellate, dove all'anteriore spicca l'ampia fanaleria; le fiancate acquisiscono personalità grazie alla linea trasversale che le attraversa trasversalmente, mentre il posteriore segue il tratto che si amplia alla cintura, con i gruppi ottici dalla forma originale.



Alta oltre 15 cm da terra, Aygo X è larga 1,74 metri e ha un passo molto ampio rispetto alle dimensioni: 2,43 metri. Ricca la dotazione nell'allestimento top di gamma Lounge Air oggetto del test: capote in tela, cerchi in lega da 18" neri lavorati, fari Full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 9", navigazione cloud-based e servizi connessi, wireless charger per smartphone, Smart Entry con Push Start, sensori di parcheggio, climatizzatore automatico, oltre a numerosi dispositivi di sicurezza, tra cui il sistema pre-collisione con frenata automatica d'emergenza e rilevamento ciclisti e pedoni, cruise control adattivo, mantenimento della corsia. Il cambio automatico a variazione continua rende ancora più semplice la guida, soprattutto nel traffico cittadino. La seduta è comoda, se paragonata a vetture della stessa categoria, e lo spazio anteriore più che sufficiente. Nel divano posteriore i passeggeri hanno un discreto spazio, ma va tenuto conto che è una vettura votata soprattutto ai trasferimenti di corto e medio raggio. La capacità del bagagliaio nella versione con cambio automatico si ferma a 189 litri, contro i 231 della versione con cambio manuale.

La vettura è mossa dal rodato motore mille tre cilindri da 72 Cv, con una coppia di 93 Nm più che sufficiente a donare scatto nel contesto d'elezione. Un propulsore esclusivamente termico e dai bassi consumi, capace in città di percorrere circa 20 km con un litro di carburante.

Agile nelle manovre - 4,70 i metri per il raggio di sterzata - e facile da parcheggiare per le ridotte dimensioni, Aygo X - grazie alla seduta più alta rispetto alla Aygo - infonde anche un maggior senzo di sicurezza nel traffico.

Provata sui percorsi autostradali, il motore si dimostra sufficientemente elastico. Il cambio S-CVT cede a qualche trascinamento soprattutto in lancio, e la soglia di rumorosità - quando il motore è messo alla frusta - cresce in maniera decisa.

Per Aygo X i prezzi partono da 17.950 euro, che diventano 23.150 per la versione oggetto del test.