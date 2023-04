Nuova DS3 E-Tense: l'elettrica che non rinuncia allo spazio

È un'auto elegante, dal design moderno e rispettosa dell'ambiente. Elettrica sì, ma anche ipertecnologica. E' la nuova DS3 e-Tense che recentemente ha subito un restyling e che ora monta un propulsore elettrico da 115 kW (156 cv) con una coppia di 270 Nm, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh, circa il 10% rispetto alla versione precedente. L'autonomia, che passa ora a 404 km (ciclo WLTP), la rende utilizzabile sia per l'uso urbano che per quello extraurbano. Le prestazioni rivoluzionano anche la guida, con accelerazioni da 0 a 50 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 150 Km/h (autolimitata).

La DS3 presenta una nuova griglia anteriore più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Anche le caratteristiche Ds Wings sono state ottimizzate per unire la griglia e i fari. Nuovi anche i proiettori a led, di serie su tutta la gamma. Come optional sono disponibili anche i Ds Matrix Led Vision, con controllo intelligente e abbaglianti automatici per il massimo comfort e sicurezza. Le nuove luci di marcia diurna presentano due linee led disposte verticalmente su entrambi i lati del frontale.



L'interno è altrettanto elegante con la classica finitura a rombi, sedili in pelle, finiture in alluminio satinato. Il nuovo sistema di infotainment è reso disponibile da un grande schermo centrale da 10,3 pollici ad alta definizione con un bordo nero lucido ridisegnato. La navigazione è connessa e il riconoscimento vocale intelligente è assicurato dal Ds Iris System.

Alla guida, la DS3 e-Tense non delude per prestazioni ma anche per la silenziosità e comodità. Lunga 412 cm, larga 180 e con un passo di 256 cm la DS3 offre una buona abitabilità e si viaggia comodi anche in quattro persone adulte. Buona anche la capacità di carico che è di 350 litri che passano a 1050 abbattendo gli schienali posteriori.

Buono anche il comportamento su strada grazie anche al posizionamento centrato e abbassato della batteria interamente montata sotto il pianale. La DS3 e-Tense può essere ricaricata fino ad una potenza massima di 100 kW. In questo modo, per passare dal 10 all'80% di capacità dell' accumulatore sono sufficienti 25 minuti. In alternativa, collegando la vettura ad una colonnina o una wallbox con potenza massima di 11 kW, sono necessarie 5 ore e 45 minuti per caricare la batteria al 100%.

Tempo che sale fino a 8 ore nel caso in cui si carichi ad una potenza di 7,4 kW.

Tre sono le modalità di guida disponibili: Normal, Eco e Sport. La modalità Eco limita la potenza del motore elettrico per prolungare l'autonomia della batteria, mentre la modalità Sport aumenta la reattività dell'acceleratore e la potenza del motore. La modalità Normal è la modalità predefinita e offre un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Al recupero d'energia ci pensano invece due soluzioni ereditate dalla Formula E e controllate dal conducente, anche queste in 'Normale', per simulare il comportamento di un motore termico, oppure 'Brake', che applica una decelerazione e permette di sfruttare al massimo le tecnologie di rigenerazione dell'energia. Il software che controlla la rigenerazione è di diretta derivazione dalle tecnologie studiate da DS Performance nella preparazione della monoposto che partecipa al campionato di Formula E. Nei percorsi cittadini e nelle immediate vicinanze della città, dove abbiamo provato l'auto, il software di rigenerazione permette di recuperare, nell'uso fino al 25% di energia da riutilizzare. La DS 3 e-Tense viene proposta in cinque allestimenti (Rivoli, Bastille, Performance, Performance + e Opera) con prezzi a partire da 41mila euro.