Range Rover Evoque P300e, l'ibrido plug in da 309 CV

Range Rover Evoque P300e rappresenta la versione ibrida plug-in del celebre SUV britannico, caratterizzato da un design e una meccanica all'avanguardia. E' equipaggiata con un motore a benzina da 1,5 litri da 200 CV (147 kW), abbinato a un motore elettrico da 80 kW (109 CV), che permette alla vettura di erogare una potenza complessiva di 309 CV, con una coppia massima di 540 Nm. Il motore elettrico è integrato nell'asse posteriore e alimentato da una batteria agli ioni di litio da 15 kWh situata sotto i sedili posteriori.

L'auto, che ha un cambio automatico ad 8 rapporti, è in grado di raggiungere una velocità massima di 210 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.

In modalità hybrid il motore a benzina entra in funzione solo quando necessario, per garantire la massima efficienza e prestazioni. La modalità SAVE, invece, consente una ricarica più efficace durante la marcia, quando la carica della batteria viene risparmiata per una parte successiva del percorso: alla velocità costante di 112 km/h la batteria può raggiungere l'80% della carica in soli 90 minuti. Inoltre, la vettura è dotata di un sistema di frenata rigenerativa, che consente di recuperare l'energia cinetica durante la decelerazione e la frenata.

Tutte caratteristiche che abbiamo potuto provare durante un test drive di alcuni giorni effettuato sia in centri abitati che su strade extraurbane. L'esperienza di guida è stata positiva, grazie alla potenza combinata del motore a benzina e del motore elettrico, che si traduce in un'accelerazione fluida e immediata. Inoltre la trazione integrale, che sulle ruote posteriori appunto è affidata al motore elettrico, offre una stabilità e un'aderenza eccellenti su qualsiasi tipo di terreno.

In città, in modalità completamente elettrica, abbiamo percorso circa 55 km che sono risultati più che sufficienti per gli spostamenti quotidiani.

La Evoque si caratterizza per un design accattivante e moderno, con linee eleganti e aerodinamiche. Il frontale è dominato dalla griglia cromata e dalle prese d'aria laterali, mentre i fari a LED sono slanciati e aggressivi. Gli interni, invece, sono curati nei minimi dettagli e offrono un elevato livello di comfort, grazie all'utilizzo di materiali di qualità, tra cui pelle e alluminio satinato, e all'impiego di tecnologie all'avanguardia. L'abitacolo è spazioso e confortevole permettendo di affrontare comodamente anche lunghi viaggi a pieno carico.

Il sistema di infotainment touch screen è da 10 pollici e un sistema audio di alta qualità che offrono un'esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. La vettura è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control adattativo, il sistema di frenata automatica di emergenza e il sistema di mantenimento della corsia.

In sintesi, la Evoque P300e è un'auto di alta gamma che coniuga la potenza del motore elettrico alla dinamicità del motore a benzina.

Recentemente è stata messa in commercio l'edizione speciale Bronze che si basa sulla ricca dotazione dell'Evoque S.

Esternamente, il nuovo modello si distingue per il tetto a contrasto Corinthian Bronze, le prese d'aria laterali Burnished Copper e i cerchi in lega da 20" a cinque razze Satin Dark Grey.

Tre i colori disponibili, ovvero Carpathian Grey, Santorini Black e Seoul Pearl Silver. All'interno, i rivestimenti in legno Natural Grey Ash, i tappetini Bronze Collection con angoli in metallo e i rivestimenti dei sedili in pelle goffrata Ebony, sono i dettagli che creano la sensazione di lusso