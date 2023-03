Hyundai Kona Electric, stradista ecologica e versatile

La Hyundai Kona risponde alle esigenze di una vasta schiera di automobilisti con una gamma in cui coesistono motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Abbiamo guidato per alcuni giorni la variante Electric con il pacco batteria più importante, quello da 64 kWh, che eroga una potenza di 204 CV e 395 Nm di coppia massima.

Esteticamente, si distingue dalle sorelle con motore termico per il frontale privo di calandra, in cui spicca lo sportello che da accesso alle prese di ricarica, e per l'assenza di elementi di protezione di colore nero lungo la carrozzeria, per cui ha un aspetto più filante. Le proporzioni sono quelle di un Suv di segmento B, come testimonia la lunghezza di 4,21 metri.

Con il restyling, inoltre, la Kona Electric ha guadagnato luci diurne a LED e gruppi ottici posteriori più sottili.

L'abitacolo presenta due schermi da 10,25 pollici per la strumentazione digitale e per il sistema d'infotainment.

Quest'ultimo utilizza delle scorciatoie fisiche per accedere alle voci principali del menu, è compatibile con Apple CarPlay ed Android Auto, e consente di utilizzare i servizi Hyundai Live.



Molto utile il sistema Smart Adjustable Regenerative Braking che permette a Kona Electric di impostare autonomamente il livello della frenata rigenerativa, recuperando così energia aggiuntiva, mentre i paddle dietro al volante permettono al conducente di regolarla in base alle proprie preferenze o anche a seconda della strada che si sta percorrendo, ad esempio riuscendo a sfruttare al meglio la rigenerazione di corrente durante le discese. La frenata rigenerativa viene portata al massimo quando il paddle sinistro viene tenuto premuto, permettendo al guidatore persino di fermare completamente l'auto senza intervenire sul pedale del freno.

Il bagagliaio di 330 litri risulta sfruttabile grazie alla forma del vano regolare ed aumenta a 1.143 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Inoltre ci sono con due scomparti sottostanti che permettono di stivare il cavo di ricarica o altri accessori.

In marcia la Kona EV è favorita dalle dimensioni compatte associate ad un motore potente, come sottolinea l'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 7,9 secondi. Con il pacco batteria da 64 kWh le percorrenze superano agevolmente la soglia dei 400 km.

In autostrada la strumentazione ha registrato consumi nell'ordine dei 15,5 kWh/100 km anche con il climatizzatore in funzione, mentre nei percorsi extraurbani il valore è sceso a 13,5 kWh.

Silenziosa e confortevole, la Kona elettrica con il pacco batteria da 64 kWh impiega 47 minuti per passare dal 10 all'80% della carica utilizzando una colonnina rapida, visto che accetta fino a 100 kW.

A livello di sicurezza attiva non mancano gli aiuti alla guida più recenti, come il sistema capace di mantenere la distanza di sicurezza anche nel traffico, il dispositivo che evita il cambio di corsia se sopraggiunge un altro veicolo nell'angolo cieco del retrovisore, quello che mantiene l'auto al centro della carreggiata fino a 200 km/h, e la frenata automatica in retromarcia per evitare un'eventuale collisione.

Proposta negli allestimenti Exclusive ed XLine, la Kona EV più potente ha un listino che parte da 42.600 euro ed arriva a 45.300 euro, sconti ed incentivi esclusi.