Bmw M340d xDrive Touring, 3 stelle in emozioni ed efficienza

I grand chef stellati lo fanno mescolando (o 'contaminando') culture, insegnamenti del passato e sperimentazioni che guardano al futuro. E' così che arrivano spesso a proporre piatti che sfiorano la perfezione e che - comunque - generano emozioni uniche e ricordi mai facili da cancellare.

Premessa questa che è doverosa parlando di un'automobile fuori dal comune, in cui coesistono più anime e in cui molti guidatori possono (a patto di poter spendere 77.710 euro) trovare una soluzione ottimale alla voglia di combinare il rispetto dell'ambiente con la funzionalità, le prestazioni, la praticità e tante tante emozioni. Ed in cui la contaminazione è quella ottenuta con un propulsore a gasolio di ultima generazione unito (anche con la complicità dei software più aggiornati) al corpo vettura e agli altri organi in perfetto stile M.





Questa automobile 'stellata' risponde al nome di M340d xDrive Touring ed è entrata nel menù del rinomato creatore di grandi proposte 'top' Bmw nel maggio dello scorso anno, in occasione del lancio dell'ultima generazione della Serie 3. M340d xDrive Touring conferma - e lo ha ribadito il test di ANSA Motori - l'attualità e la vitalità dei propulsori a gasolio di ultima generazione come soluzione ideale per combinare elevate prestazioni e ridotto impatto sull'ambiente, già utilizzata nella precedente generazione 330d. Le emissioni di CO2, infatti, sono proporzionali alla quantità di carburante consumato e questa esclusiva wagon ad altissime prestazioni si permette il lusso di essere omologata nel ciclo combinato Wltp con consumi fra 6 e 6,0 litri per 100 km.

Si tratta di valori molto interessanti per un'auto che mette a disposizione 340 Cv e soprattutto di una coppia massima di 700 Nm, con una elettrificazione che non è invasiva in termini di massa e spaziosità interna e non richiede ricarica. Questo risultato è stato ottenuto con l'introduzione della tecnologia mild hybrid a 48 Volt e perfezionando le tecnologie di trattamento dei gas di scarico (incluso un catalizzatore SCR con iniezione AdBlue).

Come si apprezza in molte situazioni di guida, dall'andatura rallentata fino alle 'galoppate' in autostrada, l'architettura mild hybrid consente al motore di fornire potenza con una maggiore prontezza e al contempo di risparmiare gasolio (e quindi tagliare la CO2). Il generatore/avviatore a 48 Volt crea una spinta che mette immediatamente a disposizione ulteriori 8 kW/11 Cv.

Questa potenza aggiuntiva aumenta la potenza erogata in caso di forte accelerazione. E aumenta soprattutto l'efficienza consentendo l'auto start-stop (già da 15 km/h) e di veleggio. In quest'ultimo caso, se le condizioni lo permettono, la vettura procede per inerzia in autostrada, con il generatore/avviatore a 48 Volt che provvede dolcemente a riaccendere il 6 cilindri .

Un'attenta 'degustazione' (per restare nel tema dei cuochi stellati) di questa sportiva a gasolio di ultimissima generazione - che accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi - non può prescindere da un approfondimento della cura costruttiva dedicata da Bmw al propulsore. Il diesel a sei cilindri in linea da 3,0 litri dispone di un basamento e di una testata entrambi realizzati in alluminio con soluzioni high tech che ottimizzano resistenza ed efficienza. Le perdite per attrito nel motore sono ridotte da misure che includono un rivestimento in acciaio spruzzato nelle canne dei cilindro. La sovralimentazione TwinPower Turbo comprende un sistema con turbina a doppio stadio con termodinamica ottimizzata e raffreddamento ad aria a carica diretta, insieme all'iniezione diretta Common Rail mediante iniettori piezoelettrici che arrivano a 2.700 bar di pressione. I sensori di pressione integrati consentono fino a dieci iniezioni per erogazione E per rendere ancor più pronta la risposta del turbocompressore le fasi di alta e bassa pressione del sistema sfruttano entrambe una geometria variabile della turbina. La risposta e l'efficienza del motore beneficiano anche di un sistema di aspirazione con condotti dell'aria ottimizzati, il cui design migliora anche l'acustica del motore. Specifiche misure di incapsulamento assicurano il contenimento della rumorosità del sei cilindri in linea sia gradevole per le orecchie e ne ottimizzano allo stesso tempo il riscaldamento.

Da sottolineare infine la grande 'sincerità' dinamica di questa auto che offre prestazioni - soprattutto in curva - che sono paragonabili a quelle di una supercar di solo una decina di anni fa. Le sospensioni M Sport, lo sterzo a risposta variabile e i freni M Sport sono di serie così come il differenziale M Sport. Tutto questo - con la complicità delle caratteristiche aerodinamiche ottimizzate (soprattutto nei flussi sulla parte anteriore e sotto la vettura - contribuisce a fornire le migliori condizioni per far lavorare nel migliore dei modi i settaggi e i controlli di cui è dotata l'auto.

In particolare la trazione integrale intelligente assicura una distribuzione completamente variabile della coppia motrice tra le ruote anteriori e posteriori utilizzando una frizione a dischi multipli controllata elettronicamente nel ripartitore di coppia. Poiché lavora in tandem con il Dynamic Stability Control l'xDrive reagisce istantaneamente ai cambiamenti nella situazione di guida e permette al pilota. Con il piacere davvero 'intenso' - quando il controllo è impostato sulla modalità Sport o Sport Plus - di disporre di una coppi maggiore sulle ruote posteriori e quindi poter controllare la vettura in sovrasterzo di potenza.