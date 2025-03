Emendamento su flessibilità multe auto domani al collegio Ue

Dopo due tentativi falliti tramite procedura scritta, la proposta di modifica al regolamento sulle emissioni di CO2 di auto e furgoni per dare più flessibilità alle case automobilistiche sulle multe sarà domani all'ordine del giorno del collegio dei commissari riunito a Strasburgo. Lo si apprende a Bruxelles. Il collegio a guida Ursula von der Leyen ha tentato l'approvazione dell'emendamento tramite procedura scritta per due volte la scorsa settimana, senza successo a causa di discussioni ancora in corso. La proposta sarà dunque affrontata oralmente domani alla riunione della squadra von der Leyen. L'emendamento in questione è finalizzato a concedere ai costruttori di auto la possibilità di calcolare su tre anni (2025-2027) e non più uno la conformità ai nuovi standard intermedi scattati quest'anno che prevedono di non oltrepassare il limite di 93,6 grammi di CO2 per chilometro percorso a livello di flotta nel corso dell'anno, scongiurando per il momento l'imposizione delle multe per chi non vi si adegua.

Intanto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea Teresa Ribera volerà domani a Washington per una missione istituzionale di quattro giorni, la prima negli Stati Uniti dall'inizio del suo mandato. Mercoledì 2 aprile, il giorno scelto da Donald Trump per calare la scure dei dazi e "liberare l'America", la responsabile della transizione green e dell'antitrust Ue incontrerà il presidente della Federal Trade Commission, Andrew N. Ferguson, e la numero uno della Cofece, l'autorità messicana per la Concorrenza, Andrea Marvan Saltiel.

Mercoledì 3 aprile sarà invece la volta di un faccia a faccia con il commissario canadese alla Concorrenza, Matthew Boswell, prima di intervenire all'Atlantic Council. In programma anche un discorso alla Georgetown University. Il giorno seguente, giovedì 4, la spagnola parteciperà invece alla tavola rotonda delle autorità antitrust, organizzata nella cornice del convegno primaverile della sezione di diritto della concorrenza dell'American Bar Association.



