Ue: 'i dazi Usa una pessima notizia'. Musk: 'Impatto per i costi di Tesla'

I dazi annunciati da Donald Trump sulle auto importate "sono una pessima notizia. Ci dispiace che l'amministrazione americana stia giocando contro il buon funzionamento del mercato globale. Dobbiamo capire in quali termini esattamente vogliono metterli in atto ma siate certi che risponderemo di conseguenza". Lo ha detto la vice presidente della Commissione Ue per la transizione giusta, Teresa Ribera, al suo arrivo al Consiglio Ue Ambiente a Bruxelles.

"Penso che sia un male per i consumatori e per gli industriali ma ovviamente dovremo prestare attenzione al nostro interesse come europei e collaboreremo con il settore per garantire che ciò sia gestibile per le nostre aziende", ha aggiunto Ribera. Ha assicurato inoltre che l'Ue sosterrà "un'industria che rispetta standard elevati in termini di diritti dei lavoratori e di standard ambientali e che è fondamentale per un'economia che funzioni in modo equo qui in Europa, ma anche in tutto il mondo".

Le tariffe aggiuntive sulle automobili annunciate da Donald Trump avranno un impatto "significativo" sui costi di produzione delle Tesla, ha avvertito Elon Musk.

"Per essere chiari, questo inciderà sul prezzo dei pezzi di ricambio per auto Tesla che provengono da altri paesi. L'impatto sui costi non è insignificante", ha detto sul suo social network X l'imprenditore stretto alleato del presidente americano.

Ma gli analisti interpellati dall'agenzia Bloomberg fanno sapere che i dazi si faranno sentire anche su Tesla ma il colosso di Elon Musk è uno fra i 'vincitori' nella guerra commerciale grazie ai suoi impianti in California e in Texas e al fatto che il 60-75% dei componenti che utilizza sono prodotti negli Stati Uniti. . Le tariffe presenteranno invece un costo più salato per Hyundai, General Motors e Volkswagen. Su Ford i dazi avranno invece un impatto più limitato rispetto alle rivali visto che l'80% delle sue auto sono prodotte negli Stati Uniti.

È "cruciale" per i grandi costruttori automobilistici americani che i dazi doganali imposti da Donald Trump non facciano "aumentare i prezzi per i consumatori", hanno avvertito giovedì Ford, GM e Stellantis tramite un comunicato dell'associazione professionale dei costruttori americani (AAPC).

I tre principali gruppi automobilistici hanno dichiarato che continueranno a lavorare con il governo per sviluppare "politiche sostenibili che aiutino gli americani", ma chiedono che venga preservata la "competitività" della produzione automobilistica "nordamericana", che include anche Canada e Messico.

L'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea) si dice "profondamente preoccupata per l'annuncio" dell'amministrazione Usa di imporre a partire dal 2 aprile tariffe aggiuntive sul settore automotive. "Le case automobilistiche europee investono negli Stati Uniti da decenni, creando posti di lavoro, promuovendo la crescita economica nelle comunità locali e generando enormi entrate fiscali per il governo degli Stati Uniti", ha affermato in una nota la direttrice generale di Acea, Sigrid de Vries.

"Esortiamo il presidente Trump a considerare l'impatto negativo delle tariffe non solo sulle case automobilistiche globali, ma anche sulla produzione nazionale degli Stati Uniti", ha aggiunto.

L'Acea ricorda che i produttori europei esportano tra il 50% e il 60% dei veicoli che producono negli Stati Uniti, apportando un contributo positivo sostanziale alla bilancia commerciale degli Stati Uniti. "L'Unione europea e gli Stati Uniti devono avviare un dialogo per trovare una soluzione immediata che consenta di scongiurare i dazi e le conseguenze dannose di una guerra commerciale", conclude la nota.

Il governo britannico ha affermato di non voler "intensificare" le guerre commerciali dopo l'annuncio del presidente americano Donald Trump sui dazi del 25% per il settore automobilistico. Lo ha detto la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves escludendo una risposta da parte di Londra all'iniziativa di Washington. La ministra del Tesoro in un'intervista a Sky News ha sottolineato che "al momento" il Regno Unito non è nella posizione di adottare contromisure rispetto all'offensiva commerciale portata avanti da Trump. "Le guerre commerciali non fanno bene a nessuno. Finiranno con prezzi più alti per i consumatori che faranno aumentare l'inflazione dopo che abbiamo lavorato così duramente per tenerla sotto controllo, e renderanno più difficili le esportazioni per le aziende britanniche", ha aggiunto la cancelliera. E ancora: "Stiamo cercando di garantire una migliore relazione commerciale con gli Stati Uniti".

L'annuncio dei dazi è una brutta notizia ulteriore per la titolare delle Finanze nel governo laburista di Keir Starmer dopo che ieri aveva presentato alla Camera dei Comuni una manovra finanziaria di primavera all'insegna di contestati tagli massicci al welfare e rivelato l'allarmante dato sulla previsione di crescita del Pil britannico dimezzata per quest'anno, dal 2% all'1%. Ma soprattutto le stime migliori per gli anni successivi - col Pil che dovrebbe salire dell'1,9% nel 2026 e dell'1,8% nel 2027 - potrebbero venir sconvolte proprio dall'effetto dei dazi americani.



