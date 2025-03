Rottamazione veicoli con fermo, ok della Camera alla proposta di legge

Via libera dell'Aula della Camera alla proposta di legge che sblocca la rottamazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Il testo prevede che, se un pubblico ufficiale attesta l'inutilizzabilità del mezzo, è possibile procedere con la cancellazione dal PRA e la demolizione. E' stato approvato all'unanimità con 235 voti favorevoli e passa al Senato per la seconda lettura

. "Questo provvedimento è un chiaro esempio di come la politica possa correggere errori passati e migliorare concretamente la vita dei cittadini e il lavoro degli enti locali, favorendo il decoro urbano e la sostenibilità". Lo ha dichiarato Giulia Pastorella, deputata di Azione, nel corso della sua dichiarazione di voto alla Camera sulla proposta di legge relativa alla cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. Secondo Pastorella "la norma che impediva la radiazione e la demolizione di veicoli con fermo amministrativo era inconcepibile. Oggi vi poniamo rimedio, consentendo di eliminare dalle nostre strade oltre 3,5 milioni di veicoli inutilizzabili, che deturpano il decoro urbano e inquinano l'ambiente. A Milano, come in tutte le nostre città, rileviamo un sempre maggiore bisogno di spazio: questa misura contribuirà alla vivibilità delle strade e degli spazi pubblici, oltre a migliorare il decoro urbano e la sicurezza".



"La demolizione avverrà a carico dei proprietari dei veicoli, senza pesare sulle finanze dei Comuni e degli enti locali, un aspetto fondamentale per garantire un intervento efficace e non gravare sulla spesa pubblica", ha concluso Pastorella.



"Le recenti modifiche legislative in discussione alla Camera introducono importanti novità per la gestione dei veicoli fuori uso, consentendo la cancellazione dal PRA anche in presenza di fermo amministrativo, previa attestazione di inutilizzabilità da parte degli enti competenti. La procedura è stata semplificata e resa più efficace, e le sanzioni sono state inasprite per scoraggiare la cattiva gestione dei mezzi abbandonati. Si tratta di un intervento necessario, che risponde a esigenze ambientali e di decoro urbano. Tuttavia, senza un impegno concreto da parte del Governo a supportare economicamente gli enti pubblici, il rischio è che l'onere delle rottamazioni ricada interamente su comuni, province e città metropolitane, già in forte sofferenza finanziaria. Serve un piano nazionale che preveda risorse dedicate per l'attuazione delle nuove procedure, altrimenti anche le norme più giuste rischiano di restare inapplicate. La sostenibilità delle nuove misure passa prima di tutto dalla capacità dello Stato di accompagnare gli enti locali con strumenti adeguati". Così in una nota il capogruppo M5s in comm.

Trasporti alla Camera Antonino Iaria.



