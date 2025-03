Domani la proposta Ue di flessibilità sulle multe per le auto

La Commissione europea adotterà domani la modifica mirata al regolamento sulle emissioni CO2 di auto e furgoni per calcolare su tre anni (2025-2027), non uno, la conformità agli standard scattati quest'anno sulle vendite, che prevedono di non oltrepassare il limite di 93,6 grammi di CO2 per chilometro percorso a livello di flotta. Lo si apprende a Bruxelles. La modifica del regolamento, che dal 2035 vieterà l'immissione in commercio di nuovi veicoli con motore a combustione interna, come diesel e benzina, è stata annunciata a inizio mese dalla presidente dell'esecutivo comunitario Ursula von der Leyen come nucleo centrale del piano Ue per l'automotive per garantire maggiore flessibilità alle case automobilistiche sul pagamento delle multe che sarebbero scattate quest'anno per i produttori che superano il proprio obiettivo di emissioni. Il regolamento prevede ora, prima della modifica, multe pari a 95 euro per g/km per ciascuno dei nuovi veicoli immatricolati in un anno.



