Rumore moto, in regolamento Onu requisiti antimanomissione

Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, esprime "soddisfazione" per l'acquisizione nel Regolamento Onu n.92. delle linee guida messe a punto dall'associazione Europea dei Costruttori di Motocicli (Acem), in collaborazione con i principali operatori del settore degli scarichi aftermarket, per limitare le emissioni sonore dei motocicli. Tra le novità, accanto allo stop alla rimozione selvaggia del dB-killer dal silenziatore, compaiono nella norma omologativa Onu anche indicazioni ben precise circa le procedure antimanomissione dei software, ove presenti sugli scarichi. Il presidente di Ancma, Mariano Roman, sottolinea "l'impegno e la partecipazione delle aziende italiane del settore, che rappresentano qualità e un'eccellenza produttiva riconosciuta in Europa e nel mondo. La mobilitazione responsabile dei produttori è un segnale molto importante, che rafforza tutta la filiera, l'immagine e la cultura motociclistica". Soddisfatto anche il Segretario Generale dell'Acem Antonio Perlot, che ha evidenziato come "l'adozione delle nuove disposizioni antimanomissione segni un passo importante per garantire che i sistemi di scarico sostitutivi non originali dei motocicli soddisfino gli attuali standard normativi. Questo positivo passo avanti - conclude Perlot - rafforzerà le misure contro il rumore eccessivo, l'Acem rimane impegnata a sostenere un'attuazione armonizzata, lavorando a fianco delle autorità e degli operatori del settore per garantire la conformità e preservare un motociclismo responsabile".



