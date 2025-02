Ratificato rinnovo dell'intesa sulle patenti Italia-Brasile

"Il Senato del Brasile ha definitivamente ratificato il rinnovo dell'accordo con l'Italia in materia di reciproco riconoscimento delle patenti di guida.

E' un accordo importante, entrato in vigore già nel 2017 e in vigore fino al 2023, che però necessitava di un aggiornamento a causa delle modifiche intervenute nelle rispettive normative".

E' il commento di Fabio Porta, parlamentare italiano eletto nella ripartizione America meridionale e membro della Commissione Affari esteri della Camera dei deputati. "Finalmente, con un grave ritardo ma grazie alle sollecitazioni delle due grandi collettività e dei gruppi parlamentari di amicizia Italia-Brasile, con l'approvazione di ieri si conclude questo iter - afferma Porta -. Ora occorre solo la comunicazione formale del ministero degli Esteri italiano a quello dei Trasporti, che in un periodo massimo di 60 giorni darà disposizioni operative alla Motorizzazione civile per l'applicazione e l'operatività in Italia e Brasile". Si tratta di "un risultato atteso da tempo che contribuirà a rafforzare ancora di più i già solidi e antichi rapporti di amicizia tra i due Paesi", conclude il parlamentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA