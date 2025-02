Mimit, tavolo automotive posticipato dal 5 all'11 marzo

La riunione del tavolo automotive si terrà martedì 11 marzo 2025 alle ore 11.00, posticipata rispetto alla data inizialmente prevista del 5 marzo. Lo comunica il Mimit. "Il rinvio - precisa la nota - è stato deciso per consentire un'analisi approfondita del documento europeo sull'automotive, la cui pubblicazione è attesa proprio nei giorni della precedente convocazione". Il tavolo affronterà le tematiche inerenti al processo di riforma delle politiche europee nel settore, di cui l'Italia è protagonista, e le politiche industriali nazionali, con le misure finanziarie predisposte per la componentistica, anche in conseguenza della conclusione del Tavolo Stellantis. Alla riunione parteciperanno i rappresentanti delle imprese del settore, delle organizzazioni della filiera e dei sindacati.



