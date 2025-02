Governo GB: per stretta su budget strade in secondo piano

Il nuovo tunnel di Silvertown lungo che passa sotto al Tamigi pee collegare Silvertown, nella zona est di Londra, alla penisola di Greenwich sarà probabilmente una delle ultime opere dedicate dal Governo di Londra agli automobilisti.

Come sottolineano alcuni media britannici, il National Audit Office ha supportato con una serie di analisi degli investimenti la decisione presa dai laburisti (insediati al 10 di Downing Street dallo scorso luglio) di 'tagliare' gran parte dei progetti di ammodernamento della rete viaria.

E' il caso di opere approvate dal Governo precedente, ad esempio per l'ammodernamento dell'A27 e per il controverso progetto del tunnel Stonehenge sulla A303 che è già costato ai contribuenti 166 milioni di sterline (quasi 200 milioni di euro) per progettazione, sviluppo e primi lavori effettuati.

Ogni cinque anni, la strategia di investimento stradale (RIS) del Governo stabilisce dove verranno spesi i soldi. La più recente versione di questa strategia - denominata RIS2 e che copre il periodo fino a marzo 2025 - prevede una spesa di 27,4 miliardi di sterline per la rete stradale strategica, incluso l'impegno di 14,1 miliardi per 69 progetti di miglioramento stradale. Tuttavia, circa 3,5 miliardi di questo budget sono stati 'recuperati' e il numero di progetti è stato conseguentemente ridotto.



