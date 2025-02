Urso a Séjourné, bene neutralità in dialogo strategico auto

"Il Competitiveness Compass rappresenta un primo passo nella giusta direzione, ma ora si deve tradurre in concrete indicazioni all'interno del prossimo Clean Industrial Deal". È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrando il vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la Strategia Industriale, Stéphane Séjourné, a margine del Consiglio informale congiunto Competitività e Commercio in corso a Varsavia. Urso aveva già incontrato Séjourné a Milano e, nelle ultime settimane, ha visto altri sette commissari europei tra Bruxelles e Strasburgo per illustrare loro le posizioni di politica industriale del governo italiano. Urso, durante l'incontro bilaterale odierno, ha espresso "apprezzamento per l'importante impegno profuso" dal vicepresidente affinché all'interno della Bussola, nel dialogo sull'industria automotive, fosse inclusa la neutralità tecnologica intesa in senso ampio, come richiesto dall'Italia, e quindi anche in relazione al biocombustibile. "Questa è la strada giusta", ha aggiunto Urso. Al centro del confronto odierno anche gli altri temi prioritari per la politica industriale europea, con l'obiettivo di promuovere un'azione sinergica sui settori chiave dell'industria continentale, quali l'automotive, la siderurgia, la chimica, le industrie energivore e le materie prime critiche.

Il ministro Urso ha infine sottolineato a Séjourné l'importanza dei fondi comuni destinati a innovazione e competitività, auspicando procedure snelle ed efficaci per il loro utilizzo al fine di sostenere le imprese nella sfida globale.

Urso incontra ministro francese Ferracci su automotive

"L'approccio dell'Unione Europea alle politiche per l'automotive deve diventare più ambizioso, ridefinendosi in un modello integrato e pragmatico, basato su una visione strategica a lungo termine. Lo stop alle multe, uno degli aspetti del nostro non-paper, è urgente e necessario, ma non sufficiente. Serve una revisione complessiva del Green Deal, come chiediamo appunto nel nostro non-paper che a oggi ha incassato il sostegno di 15 Paesi membri dell'UE". È quanto ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontrando il ministro dell'Economia e delle Finanze francese, Marc Ferracci, a margine del Consiglio informale congiunto Competitività e Commercio in corso a Varsavia.

Durante il confronto bilaterale, il quarto in pochi mesi tra Urso e Ferracci, i due Ministri hanno ribadito la forte convergenza tra Italia e Francia sulle linee guida della politica industriale europea, in particolare sulle misure per il Piano industriale europeo sull'automotive e sulla revisione del Cbam.

Urso ha sottolineato la necessità di rafforzare l'industria europea di fronte alle sfide globali, garantendo una maggiore competitività e una transizione green e digitale efficace e sostenibile, sia dal punto di vista produttivo che sociale. "A questo scopo", ha sottolineato Urso, "sono necessari incentivi alla domanda, con risorse europee, per le automobili 'made in Europe' e sostegni all'offerta per supportare l'industria della componentistica, anche istituendo un regime di aiuti di Stato ad hoc per il settore. Non servono norme tampone, ma riforme globali e strategiche".

Al centro del colloquio anche le iniziative dei due Paesi per altri settori strategici della politica industriale europea, come la siderurgia e la chimica, su cui Italia e Francia stanno adottando un approccio complementare, così da poter intervenire con una forte unità di intenti al prossimo Consiglio di Competitività in programma a marzo. Urso e Ferracci hanno concordato di rivedersi lunedì a Parigi, in occasione del vertice sull'intelligenza artificiale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA