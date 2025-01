Urso: 'Per l'auto non si può puntare soltanto sull'elettrico'

"Noi siamo stati i primi a dire che bisogna cambiare le norme sui green deal affinché fossero sostenibili per il sistema industriale e tutelassero il lavoro europeo": lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una intervista a Radio 24 a proposito della situazione dell'industria dell'auto in Ue. "Siamo in prima linea - ha detto - per chiedere di fare subito e fare meglio". "Le multe - ha aggiunto - sono un ostacolo insormontabile per l'industria dell'auto europea che sarebbe penalizzata per 15 miliardi di euro nel momento nel quale dovrebbe investire di più. La loro rimozione è necessaria ma non sufficiente. Bisogna affrontare e risolvere subito l'ostacolo delle multe e realizzare le altre misure a tutela del lavoro.

Non si può puntare solo sull'elettrico, dobbiamo usare tutte le altre tecnologie a partire dal bio combustibile".



