Bitonci, cancellare multe su auto, stop a scadenza 2035

"La Lega lo dice da tempo: la transizione ecologica deve essere basata sulla neutralità tecnologica e non può essere imposta a colpi di multe e divieti.

Una prima flebile apertura europea alla neutralità tecnologica con il piano competitività 2026. Adesso servono azioni concrete: stop alle sanzioni per le case automobilistiche e revisione immediata del divieto di vendere auto endotermiche dal 2035". Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo Bitonci, sottolineando come il comparto automobilistico sia strategico per l'economia italiana ed europea. "La crisi del settore auto - afferma l'esponente della Lega - ha già dimostrato che l'elettrico non può essere l'unica soluzione. L'Italia è leader nella produzione di biocarburanti e soluzioni innovative: il futuro deve essere aperto a tutte le tecnologie a basse emissioni, senza imposizioni ideologiche. Per questo, oltre a cancellare le multe, l'Europa deve sostenere attraverso il debito comune incentivi alle aziende e alla componentistica, invece di penalizzare un intero settore produttivo. Anche le grandi multinazionali dell'auto stanno rivedendo i loro piani, così come gli Stati Uniti, che hanno recentemente rivisto al ribasso le restrizioni sui veicoli endotermici. L'Europa non può restare l'unico continente a imporre regole rigide che mettono a rischio imprese e posti di lavoro. Nel 2035 sarà fondamentale includere i carburanti alternativi come soluzione concreta alla riduzione di Co2. La Lega continuerà a battersi per una transizione che sia pragmatica e rispettosa dei lavoratori: basta dogmi ideologici, avanti con l'innovazione e la competitività!".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA