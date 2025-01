Kosovo, in vigore accordo con Italia su riconoscimento patenti

In Kosovo è entrato oggi in vigore il provvedimento di attuazione dell'accordo con l'Italia sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida. Nel darne notizia, il ministero dell'interno a Pristina ha sottolineato in un comunicato che ciò consente ai cittadini di convertire i documenti senza doversi sottoporre a ulteriori procedure, né sulla parte teorica né sulla quella pratica.

L'attuazione di questo accordo, ha osservato, rappresenta un passo importante a favore dell'integrazione dei cittadini del Kosovo residenti in Italia. Una intesa, ha concluso il ministero dell'interno, che riafferma gli ottimi rapporti fra Kosovo e Italia.



