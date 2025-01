Bordeaux aumenta costo della sosta per i veicoli più pesanti

Come ha già fatto l'amministrazione di Parigi, anche Bordeaux - città guidata dall'ambientalista Pierre Hurmic - ha deciso di aumentare il costo dei parcheggi per i veicoli di grandi dimensioni e per quelli con maggiore peso totale a terra.

Un comunicato emesso dal Comune precisa che "sarà introdotta una nuova tariffa per i veicoli più pesanti con un aumento che riguarda sia gli abbonamenti che la tariffa oraria" cioè quella che si paga ai parchimetri.

Il comunicato precisa però che l'abbonamento per i vecoli di chi li utilizza per lavoro "è esente dall'aumento dei costi". Il regolamento precisa che sono interessati all'aumento dei costi per la sosta i veicoli superiori a 1.600 kg se si tratta di modelli termici e superiori a 1.900 kg per quelli ibridi ed elettrici.

Secondo il Comune di Bordeaux ciò impatterà su circa il 10% degli abbonati (esclusi i professionisti) e il 14% di coloro che sostano nelle aree regolate da parchimetri.

Hurmic ha spiegato che questa scelta punta a ridurre il "forte impatto sull'ambiente" legato a questi veicoli che non solo "generano più inquinamento e aumentano le emissioni di CO2", ma che sono anche all'origine "del deterioramento delle strade si deteriorano più rapidamente" a causa del loro peso.

La decisione del primo cittadino ha anche la finalità - si legge nella nota - per contrastare "la maggiore occupazione dello spazio pubblico" a causa del "volume ingombrante di questi veicoli che riduce la capacità di parcheggio".

