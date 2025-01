Codice strada, al via al Mit l'Osservatorio sulle sanzioni

Al via l'attività dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro Matteo Salvini, si legge in una nota del Mit, ha firmato il decreto per la definizione delle attività che l'Osservatorio nazionale deve svolgere e la nomina dei tre membri. L'Osservatorio - come scritto nel decreto - predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità. Inoltre, prosegue la nota, verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e richiede dati e informazioni alle competenti amministrazioni. Sono stati nominati nell'Osservatorio Simone Baldelli, ex deputato di FI, con funzioni di presidente e come componenti Fabio Massimo Boniardi, ex deputato della Lega, e Dalila Jolanda Ansalone, consigliere comunale di FdI a Bologna. L'incarico ha durata quadriennale.



