Urso sente i capi delegazione italiani al Pe, focus sulle auto

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto questa mattina un incontro in videoconferenza con i capi delegazione dei partiti italiani al Parlamento europeo. Al centro del colloquio, a quanto si apprende, il dossier dell'automotive e il non-paper messo a punto negli scorsi mesi dal governo insieme alla Repubblica ceca sul futuro del comparto. Il titolare del Mimit sarà in missione a Strasburgo martedì 21 durante i lavori della plenaria dell'Eurocamera.



