Séjourné, prime risposte Ue ad automotive entro 40 giorni

"Abbiamo già iniziato a lavorare" con l'automotive "con il dialogo strategico annunciato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen qualche settimana fa. Daremo seguito al dialogo con i primi elementi di risposta entro 40 giorni". Lo ha detto il vicepresidente Ue Stéphane Séjourné, al summit dell'automotive a Stoccarda, indicando che all'interno del Clean industrial deal del 26 febbraio ci saranno anche "soluzioni di emergenza" per il comparto. Sulle multe per i costruttori "serve un approccio pragmatico: non possiamo indebolire un settore che stiamo cercando di salvare. Ma non dobbiamo tornare indietro sulle ambizioni climatiche, che altro non sono che la direzione della storia".

"Non possiamo limitarci al termico - ha proseguito Séjourné - mentre i mercati globali si stanno gradualmente orientando verso l'elettrico. Lo sapete meglio di me: per la prima volta nel 2024, i consumatori cinesi hanno acquistato più auto elettriche che termiche. Il futuro dell'auto è l'auto pulita. E questo futuro deve essere creato in Europa. Sogno un'industria che renda orgogliosi gli europei e che torni a essere una forza esportatrice", ha sottolineato.



