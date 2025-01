Séjourné giovedì a Stoccarda, confronto con l'automotive

Una visita nel cuore dell'industria automobilistica europea in attesa del Dialogo strategico sull'automotive promesso da Ursula von der Leyen. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné sarà giovedì a Stoccarda, capoluogo del Baden-Wuerttemberg e casa delle due giganti tedesche Mercedes e Porsche, quest'ultima controllata da Volkswagen, per un confronto con il settore sulle sfide più pressanti. Al centro della missione del francese, responsabile dell'Industria, la crisi del comparto, stretto tra le nuove norme Ue da rispettare per la transizione green, le difficoltà sull'elettrico, la sovraccapacità della Cina e gli alti costi energetici. Allo studio di Bruxelles, stando a quanto riferito da una fonte vicina al dossier, vi sono incentivi per stimolare la domanda di e-car, la definizione di un mercato dell'usato ancora assente e un punto di caduta con i costruttori per evitare che siano penalizzati dalle multe al via da quest'anno per chi non si adegua ai target intermedi sulle emissioni previsti dal regolamento Ue CO2 per le auto, che prevede lo stop ai motori a diesel e benzina a partire dal 2035, in vista della revisione intermedia fissata nel 2026. Finora Bruxelles ha chiuso - anche con un recente intervento del commissario Ue per il Clima, Wopke Hoekstra - alla possibilità di eliminare le sanzioni.

L'idea è comunque di collaborare con il comparto per trovare soluzioni utili a proseguire verso la svolta green. Diverse case si stanno organizzando per creare 'pool' e aggirare i rischi: alleanze che le rendano come un unico costruttore ai fini dell'adempimento degli obblighi Ue sulle emissioni, riducendo così la media delle emissioni e compensando eventuali falle con crediti di carbonio acquistati da aziende di veicoli elettrici, tra cui Tesla e Polestar. Un primo pool guidato da Tesla - secondo una dichiarazione di intenti depositata il 7 gennaio a Bruxelles - sta nascendo con Stellantis, Toyota, Ford, Mazda, Subaru, Alfa Romeo Peugeot. Un secondo, attualmente più ridotto, si sta invece formando attorno a Mercedes con Polestar, Volvo e Smart.



