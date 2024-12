Minzatu, 'la revisione delle norme Ue sulle auto resta nel 2026'

Nessun anticipo di un anno: la revisione delle norme Ue che vietano l'immatricolazione di nuove auto a benzina e a diesel a partire dal 2035 resta programmata nel 2026. Lo ribadisce la vicepresidente della Commissione europea Roxana Minzatu in risposta a un'interrogazione del Ppe, difendendo tempi e obiettivi della normativa. "Il regolamento richiede alla Commissione di presentare una relazione sui progressi entro il 2025. Sulla base di tale relazione, la Commissione procederà con la revisione nel 2026", ha spiegato Minzatu, responsabile per i Diritti sociali e il Lavoro, aggiungendo che il traguardo del 2035 "garantisce sicurezza a produttori, fornitori e investitori, fornendo un margine temporale adeguato per pianificare una transizione equa". Minzatu pone l'accento anche sul ruolo degli e-fuels nel passaggio all'elettrico e assicura che Bruxelles "svilupperà una tabella di marcia per l'occupazione di qualità al fine di garantire una transizione equa per tutti i lavoratori".



