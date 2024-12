Il premier ceco, 'porterà al summit Ue il tema delle auto'

"Anche se il vertice si occuperà principalmente delle relazioni esterne dell'Ue, voglio utilizzarlo per promuovere due interessi cechi: la protezione dall'immigrazione clandestina e il sostegno all'industria automobilistica". Lo scrive su X il primo ministro ceco, Petr Fiala sul summit europeo in programma domani. "Per sostenere l'industria automobilistica - sottolinea - stiamo lavorando con l'Italia per rinviare le multe per gli obiettivi di emissione del 2025 e vogliamo avviare un dibattito sulla modifica del divieto dei motori a combustione interna previsto per il 2035".





