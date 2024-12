Il nuovo Codice della Strada non cambia "i limiti dei tassi alcolemici". Lo sottolinea il Mit secondo cui "le sanzioni e provvedimenti come la confisca del veicolo erano già contemplati".

"L'unica novità riguarda solo ed esclusivamente i recidivi per cui ci sarà la misura dell'alcolock" aggiunge il ministero.





