Anas, dal 15 novembre obbligo catene o pneumatici invernali

Obbligo in Toscana di catene a bordo o pneumatici invernali per tutti i veicoli a motore su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione Anas dal 15 novembre al 15 aprile. Lo ricorda l'Anas.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall'obbligo, si sottolinea in una nota, e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada. L'ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della strada. L'obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio



