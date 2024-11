Airbag difettosi Takata, Udicon avvia class action contro Psa

Dopo aver ottenuto un importante risultato con il provvedimento inibitorio del Tribunale di Torino, l'associazione dei consumatori Udicon avvia una class action contro Groupe Psa (Stellantis) per tutelare i consumatori coinvolti nella questione degli airbag difettosi Takata su veicoli Citroën C3 e DS3, prodotti tra il 2009 e il 2019. Questa azione collettiva, spiega una nota, "punta a risarcire i consumatori per i danni materiali e immateriali subiti, esposti in particolare a un rischio grave e ingiustificato per la loro sicurezza. "Dopo il successo in tribunale che ha portato a un provvedimento per la sostituzione degli airbag difettosi entro gennaio 2025, abbiamo ritenuto doveroso fare un ulteriore passo per proteggere tutti i consumatori coinvolti. Gli airbag Takata hanno creato problemi noti dal 2008 e la mancata applicazione di uno stop immediato ai veicoli ha esposto i consumatori a un rischio enorme per la loro incolumità. Il dispositivo difettoso, infatti, sarebbe potuto esplodere, causando lesioni gravi o nel peggiore dei casi portare alla morte. La campagna di richiamo e lo stop ai veicoli sono arrivati con estremo ritardo, diversi anni dopo che il problema è emerso a livello internazionale.

Tutto ciò è chiaramente documentato", dichiara Martina Donini, presidente nazionale Udicon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA