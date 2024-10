Ue-Cina, 'intesa per ulteriori negoziati tecnici su e-car'

Ue e Cina hanno concordato che "ulteriori negoziati tecnici si sarebbero svolti a breve" sulle e-car. E' il risultato della videochiamata, su iniziativa di Bruxelles, tra il commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis e la controparte cinese Wang Wentao sull'indagine Ue sull'import di veicoli elettrici a batteria dal Dragone e sui negoziati in merito alla questione dei prezzi dei veicoli. I due, ha riferito una nota Ue, "hanno fatto il punto sui progressi compiuti negli 8 round di negoziati tecnici, nonché sulle significative lacune rimanenti", e ribadito 'l'impegno politico a trovare una soluzione reciprocamente accettabile".



La soluzione auspicabile "dovrebbe essere efficace" nell'affrontare la parità di condizioni nel mercato dell'UE e le compatibilità con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)". La parte Ue, inoltre, ha sottolineato che, in base alle regole del Wto, la possibilità di offrire impegni sui prezzi dei veicoli è aperta alle diverse aziende che partecipano all'indagine e pertanto i negoziati della Commissione con la Camera di commercio cinese per l'import ed export di macchinari e prodotti elettronici (Cccme) non escludono discussioni con i singoli esportatori. La parte cinese, invece, si era fortemente opposta alle negoziazioni di Bruxelles con singole aziende e aveva minacciato ripercussioni al termine degli otto round di incontri se non ci fossero state dicussioni a livello generale, nel quadro dell' intera industria dell'auto elettrica. Tuttavia, la scorsa settimana la Cina aveva ribadito che era pronta a riprendere gli incontri tecnici a Pechino, avendo esteso l'apposito invito all'Ue e che era in attesa di una risposta, a maggior ragione quando mancano pochi giorni alla scadenza della pubblicazione dei dazi sulla Gazzetta ufficiale europea.

Dombrovskis, infine, ha sollevato le preoccupazioni europee in merito all'attuale caso antidumping cinese contro il brandy e alle iniziative su carne di maiale e latticini, che la parte Ue ritiene infondate.

