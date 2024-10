Manovra: spinta ad Autostrade dello Stato con trasferimenti Anas

La manovra accelera sull'operatività di Autostrade dello Stato, la società che gestirà le autostrade statali a pedaggio. Il testo della legge di bilancio specifica la procedura per il trasferimento, con un doppio passaggio, delle partecipazioni detenute da Anas in Concessioni Autostradali Venete, Autostrada Asti Cuneo, Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus Sitaf. "Al fine di agevolare una più immediata operatività della società" Autostrade dello Stato, si legge nella relazione al ddl, si prevede che Anas sia autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato, attraverso scissione, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete (Cav), Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (Sitaf). Al contempo si prevede che Ferrovie dello Stato, a sua volta, sia autorizzata ad assegnare, attraverso successiva scissione, alla società Autostrade dello Stato il patrimonio ricevuto da Anas. Si precisa, infine, che "le operazioni in questione, che possono essere poste in essere anche in deroga, ove necessario, delle disposizioni istitutive delle predette società o delle diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali o pattizie, sia escluso ogni conguaglio in denaro o in natura, nonché che gli atti connessi alle medesime operazioni siano esenti da imposizione fiscale, diretta o indiretta, e da tasse".



