Ribera: 'Stop auto diesel-benzina nel 2035 dà prevedibilità'

"L'obiettivo di neutralità climatica per le auto entro il 2035 crea prevedibilità per investitori e produttori. Per arrivarci sarà necessario un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico, in cui gli e-fuel hanno un ruolo da svolgere attraverso una modifica mirata del regolamento come parte della revisione prevista". Lo sottolinea la vicepresidente esecutiva designata della Commissione europea, Teresa Ribera, responsabile per le politiche green Ue, nelle risposte alle domande scritte degli eurodeputati in vista delle audizioni.

"L'indagine anti-sovvenzioni" dell'Ue sulle e-car cinesi "si è basata su fatti e prove solide ed è stata condotta in linea con le norme dell'Omc. La Commissione sta lavorando per trovare una soluzione negoziata", ma "questo non sostituisce la nostra strategia industriale automobilistica. Guardando al futuro, dobbiamo condurre una discussione strategica più ampia" sull'automotive. "Dobbiamo garantire - conclude Ribera - che l'Ue resti un posto per la produzione di veicoli elettrici a batteria e che preserviamo le capacità produttive in un settore fondamentale per la transizione verde europea e i nostri obiettivi climatici", evidenzia la spagnola

La Commissione europea lavorerà su una modifica mirata al regolamento sulle emissioni delle auto nel 2026 per garantire "un approccio tecnologicamente neutrale, nel quale gli e-fuels, i carburanti sintetici, avranno un ruolo" decisivo. Lo sottolinea il commissario europeo designato della Commissione europea, Wopke Hoestra, responsabile del portafoglio 'clima, emissioni nette zero e crescita pulita' nelle risposte alle domande scritte degli eurodeputati in vista delle audizioni.

Il politico olandese conferma dunque che non c'è intenzione da parte della Commissione europea di rivedere l'obiettivo al 2035 per lo stop alle auto a combustione interna, diesel e benzina, ma che ci sarà una revisione nel 2026 per assicurare uno spazio ai carburanti sintetici nella transizione dell'automotive. Il governo italiano ha chiesto a Bruxelles di anticipare la clausola di revisione al 2025, ma il commissario designato non sembra intenzionato a farlo.

Il lavoro di revisione "prenderà in considerazione anche la necessità di utilizzare i carburanti sintetici in altri settori, dove non esistono altre alternative tecnologiche, come l'aviazione e il trasporto marittimo, tenendo conto della loro prevista scarsità, del loro processo di produzione ad alta intensità energetica e dei loro costi previsti", si legge ancora.

