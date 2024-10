Ferrante, con nuovo codice strada più sicurezza e regole chiare

""Dopo l'approvazione da parte della Camera, la Commissione Ambiente del Senato ha dato il via libera al nuovo Codice della Strada. In attesa del voto dell'Aula si compie un passo fondamentale nell'iter di approvazione del provvedimento che contiene norme stringenti per aumentare la sicurezza e ridurre il numero di incidenti, con innovazioni importanti che arrivano dopo anni di immobilismo". Lo afferma il sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante. "L'inasprimento delle sanzioni, in particolare per l'assunzione di alcol e droghe alla guida, si accompagna - aggiunge - alle misure per promuovere la cultura della sicurezza stradale. Con il nuovo Codice della Strada viene introdotta anche la Ztl nelle aree Unesco, per la quale mi sono speso in prima persona, con l'obiettivo di tutelare le zone di particolare pregio paesaggistico e di renderle sempre più fruibili a livello turistico. Sono previsti nuovi obblighi per la mobilità leggera, in particolare per bici e monopattini, al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La riforma stabilisce poi disposizioni più efficaci sugli autovelox, che non potranno più essere impiegati per fare cassa ma dovranno servire solo a tutelare i cittadini. Con la riforma del Codice della Strada interveniamo per fissare regole chiare che garantiscono la sicurezza di tutti", conclude Ferrante.



