Trump considera dazi 'terribili' per attirare imprese in Usa

Donald Trump ha dichiarato durante un evento all'Economic Club di Chicago che in caso di vittoria alle elezioni del 5 novembre considererà dazi doganali "terribili" per "portare le imprese negli Stati Uniti", Come riporta AFP, Trump ha detto che "ai miei occhi, i dazi doganali sono l'espressione più bella del dizionario". Pur senza riferirsi direttamente al mondo dell'automotive (con la nota criticità dell'aggressività delle Case cinesi) l'ex presidente repubblicano ha promesso - nell'ambito della sua strategia America first - di ridurre "ancora di più" le tasse per le aziende che fabbricano i loro prodotti negli Stati Uniti.

Al contrario - ha ribadito Trump - gli altri pagheranno dazi doganali "alti. E più alti sono i dazi doganali, più è probabile che l'azienda si stabilisca negli Stati Uniti". E con tariffare "così terribili, così odiose, i produttori arriveranno immediatamente".



