Gomme, dal 15 ottobre via al cambio: tutti i consigli

Si avvicina l'inverno, è tempo di cambiare le gomme per garantire la massima sicurezza sulla strada. A partire dal 15 ottobre, sarà possibile effettuare il passaggio dai pneumatici estivi a quelli invernali, come previsto dalla normativa italiana vigente.

Il cambio gomme assicura la migliore aderenza al manto stradale in condizioni di freddo, neve e ghiaccio, migliorando la stabilità e la frenata del veicolo. Utilizzare pneumatici adeguati alla stagione non solo aumenta la sicurezza, ma contribuisce anche ad una maggiore efficienza del veicolo.

A partire dal 15 novembre sarà obbligatorio montare gli pneumatici invernali (o avere catene da neve a bordo) su molte strade urbane, extraurbane e autostrade soggette a regolamentazione stagionale, come stabilito dalle normative vigenti. Questo obbligo è anticipato al 15 ottobre per le strade dell'intera Valle d'Aosta.

Assogomma consiglia di prenotare l'intervento e di non effettuare operazioni 'fai da te'. Per riconoscere un pneumatico invernale occorre guardare la marcatura M+S, generalmente seguita da un pittogramma alpino, una montagna stilizzata con 3 picchi ed un fiocco di neve al centro (3PMSF - Three Peak Mountain Snow Flake), che indica che il pneumatico ha superato test specifici di prestazione su neve. Il battistrada dei pneumatici invernali ha un disegno che generalmente presenta sui tasselli lamellature più o meno fitte per migliorare l'aderenza su neve. La mescola di gomma con cui è costituito il battistrada dei pneumatici invernali, è progettata per affrontare al meglio le basse temperature ed offrire la migliore aderenza possibile durante tutta la stagione fredda.



